Які повістки можна отримати в Україні восени: є різні види

На передову без підготовки та ВЛК повістку на вулиці не виписують

В Україні триває загальна мобілізація, оголошена через російське вторгнення 2022 року. Попри роз'яснення, ще не всі українці знають, що повістка, яку вручають представники ТЦК на вулиці не означає обовязкової відправки на передову для захисту України.

Особливості вручення повісток "Телеграфу" описав речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він зазначив, що саме цей наратив використовують російські пропагандисти для того аби залякувати людей.

Повістка вручається для звіряння даних військового обліку. Для того, щоб відправитись захищати Батьківщину, першим чином людина має пройти військово-лікарську комісію. Вона може як дати дозвіл на службу, так і визнати непридатним. Майор також зазначив, що більшість мобілізованих не мають військового досвіду тож другим етапом обов'язково є навчання.

Що ж до повістки яку називають бойовою, то це мобілізаційне розпорядження. В ньому вказується місце виклику, дата та час коли треба з'явитися — це повістка для негайного призову на військову службу у зв'язку з мобілізацією.

"Телеграф" розповідав, що представники ТЦК та СП не мають застосовувати силу та примус при врученні повістки. Також їм заборонено без дозволу входити на територію домоволодінь і зупиняти громадський транспорт.

Детальніше про процес мобілізації цієї осені, військову службу для жінок, а також штрафи для ухилянтів можна почитати в статтях "Телеграфу":