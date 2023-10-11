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Чи можуть ухилянтам блокувати банківські рахунки? Адвокат назвав варіанти

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Ухиляння від мобілізації карається штрафом Новина оновлена 11 жовтня 2023, 11:07
Ухиляння від мобілізації карається штрафом

Блокування карт банку можливе тільки в одному випадку

В Україні вже функціонує єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних. Якщо будуть впроваджені відповідні зміни до законодавства, то повістки також можуть перевести в онлайн-формат.

При цьому серед українців виникло питання, чи зможуть перевести у онлайн і штрафи за неявку по повістці. Адвокат Андрій Межирицький в коментарі ТСН зазначив, що в теорії, ймовірність блокування карток та рахунків за неявку по електронній повістці можлива, але тільки за умови введення електронних повісток в законодавчу площину.

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Тоді буде за аналогією зі звичайною повісткою — відповідальність у вигляді штрафу. Якщо його не сплачувати — тільки тоді може бути застосоване обмеження. Згідно з законодавством, наразі блокування рахунку в банку виконавчою службою можливе у випадку несплати накладеного адміністративного штрафу. Блокувати рахунки тих, хто ухиляється від мобілізації просто так не дозволено.

Раніше "Телеграф" нагадував, які штрафи отримують ті, хто не з'являється у ТЦК та СП по виписаній повістці. Вони обраховуються тисячами гривень, а в деяких випадках ігнорування повістки може привести до реальної кримінальної відповідальності.

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#Мобілізація #ЗСУ