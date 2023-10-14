Показав майстер-клас: український вертоліт пролетів на наднизькій висоті (відео)

Українці захопилися вміннями пілота

У мережі регулярно показують блискучу роботу наших ЗСУ по окупантах. Цього разу українські воїни здивували майстерністю управління гелікоптером, пролетівши на неймовірно низькій висоті.

Відео польоту опублікував офіцер ЗСУ Сергій Місюра. За його словами, нижчого польоту вони ще ніколи не бачив.

На відео можна побачити, як військовий стоїть посеред поля, а до нього наближається гелікоптер. Летів він буквально за кілька см від землі, через що воїну довелося навіть лягти на землю, щоб залізний птах не зачепив його. Знижуватися гелікоптер почав задовго до того, як підлетів до чоловіка.

Пілот вертольота продемонстрував неймовірні вміння, пролетівши так низько не лише над землею, а й над людиною. Воїна, що лежить на землі, не зачепили навіть шасі. Його побратими, які спостерігали за тим, що відбувається, поплескали пілоту.

У мережі теж захопилися майстерністю пілота та побажали йому однакової кількості успішних злетів та приземлень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дружина українського льотчика розповіла про його подвиг. Пілот міг катапультуватися, але він вирішив відвести літак подалі від населеного пункту.