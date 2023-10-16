Один із визволителів Херсона: у Вінниці попрощалися з українським воїном

Українському воїнові було 57 років

У Вінниці попрощалися з українським захисником Сергієм Бадюлою, який провів на фронті півтора року й був одним із тих, що брав участь у звільненні Херсона. Його життя трагічно обірвалося 10 жовтня під час артилерійського обстрілу у Покровському районі Донецької області.

Церемонія прощання із захисником відбулася у понеділок, 16 жовтня, у дворі його будинку на вулиці Михайла Драгоманова. Про це повідомили у пресслужбі Вінницької міської ради.

Відомо, що перед повномасштабним вторгненням російських окупантів, чоловік працював на Вінницькому заводі "Маяк". Про рішення Сергія вирушити на війну добровольцем його рідні та близькі довідалися чи не в останню хвилину.

“Сергій став на захист Батьківщини добровільно. Перш ніж вирушити на війну, нікому нічого не розповідав. робити? Чекати, щоб рашисти сюди прийшли? Сергій був надзвичайно рішучою людиною. Якщо щось задумав – зі шляху не згорне, свого доб’ється. Після смерті батьків він був старшим, ми на нього завжди дорівнювали, прислухалися до порад…", — розповів брат Героя Віктор Олександрович.

Сергій Бадюл пішов добровольцем на фронт у березні 2022 року. Він служив у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Він захищав із побратимами Миколаїв, а також був учасником визволення Херсона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в бою під Авдіївкою загинув український доброволець Володимир Романик. Удома в нього залишилося троє дітей.