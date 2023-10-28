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Монтував українське кіно і віддав життя за Україну: ким був режисер Віктор Онисько

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Віктор Онисько не ховався від обов'язку захищати Батьківщину Новина оновлена 28 жовтня 2023, 14:38
Віктор Онисько не ховався від обов'язку захищати Батьківщину. Фото Facebook

Без батька лишилась донька

Україна щодня втрачає своїх захисників та захисниць. Серед них Віктор Онисько, український режисер монтажу, що працював над відомими серіалами та фільмами — "Кава з кардамоном", "Незламна", "Черкаси", "Захар Беркут". Загалом — понад 20 проєктів. Захисник з позивними Тарантіно загинув в січні 2023 року. У вересні йому посмертно присудили нагороду — орден "За заслуги" III ступеня.

Після повномасштабного вторгення Віктор на початку березня прийшов до ТЦК із зібраним наплічником. "Ти мусив монтувати кіно, але натомість "монтував" військову реальність у якості ротного. Два рази на нулі — Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів", — написала у соцмережі дружина загиблого Ольга Бірзул.

Про турботу з боку Віктора згадують і побратими. Вони кажуть, що він вислуховував кожного. Молодший лейтенант ЗСУ Тарантіно загинув під Соледаром в кінці грудня — про це повідомили першого січня.

Віктор Онисько
Віктор Онисько змінив монтаж кіно на окопи

Попрощалися з захисником на Байковому цвинтарі, а поховали на Київщині. У нього залишилась дружина та 9-річна донька. Серед творчого доробку Віктора — чимало кліпів та музичних відео. Серед останніх робіт до вторгнення Ukie'z — Twin Styx, якою він поділився в мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав історію вдови українського захисника Ігоря Корчака. Жінка добивається урочистого вручення посмертної нагороди свого чоловіка.

Теги:
#Герой #Загиблий #ЗСУ