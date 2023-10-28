Монтував українське кіно і віддав життя за Україну: ким був режисер Віктор Онисько

Без батька лишилась донька

Україна щодня втрачає своїх захисників та захисниць. Серед них Віктор Онисько, український режисер монтажу, що працював над відомими серіалами та фільмами — "Кава з кардамоном", "Незламна", "Черкаси", "Захар Беркут". Загалом — понад 20 проєктів. Захисник з позивними Тарантіно загинув в січні 2023 року. У вересні йому посмертно присудили нагороду — орден "За заслуги" III ступеня.

Після повномасштабного вторгення Віктор на початку березня прийшов до ТЦК із зібраним наплічником. "Ти мусив монтувати кіно, але натомість "монтував" військову реальність у якості ротного. Два рази на нулі — Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів", — написала у соцмережі дружина загиблого Ольга Бірзул.

Про турботу з боку Віктора згадують і побратими. Вони кажуть, що він вислуховував кожного. Молодший лейтенант ЗСУ Тарантіно загинув під Соледаром в кінці грудня — про це повідомили першого січня.

Віктор Онисько змінив монтаж кіно на окопи

Попрощалися з захисником на Байковому цвинтарі, а поховали на Київщині. У нього залишилась дружина та 9-річна донька. Серед творчого доробку Віктора — чимало кліпів та музичних відео. Серед останніх робіт до вторгнення Ukie'z — Twin Styx, якою він поділився в мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав історію вдови українського захисника Ігоря Корчака. Жінка добивається урочистого вручення посмертної нагороди свого чоловіка.