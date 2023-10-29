Українці можуть відмовитись від вручення повісток: у яких випадках є таке право

Відмова в цих випадках вважатиметься цілком законною

У ході воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки в Україні продовжують отримувати повістки, але в деяких випадках від них можна відмовитись. Без ґрунтовних причин при цьому не можна не прийняти повістку.

Про це повідомляє юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян, пише РБК-Україна. За її словами, після відмови військовозобов’язаного від повістки співробітник військкомату при свідках має скласти акт про відмову.

"Такий варіант розвитку подій можливий і цілком законний в окремих випадках, однак слід розуміти всі ризики й те, що відмовитися від отримання повістки без об’єктивних причин не можна", — зазначає юрист.

У яких випадках чоловік може відмовитися від повістки

якщо у повістці вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована іншій людині);

якщо повістку вручає не уповноважена при цьому особа;

немає печатки/підпису комісара ТЦК та СП.

Якщо при врученні одержувач помітить вищезгадані деталі у повістці, він може заявити про відмову від отримання документа. Своєю чергою співробітник ТЦК та СП має скласти акт про відмову у присутності свідків.

"Однак пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття до ТЦК та СП у розумінні вимог закону, і у разі неявки у вказаний час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наступати кримінальна відповідальність. Отже, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП", – пояснила Козян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що капітан ЗСУ назвав три місця, де ухилянтам можуть раптово вручити повістку. Він зазначив, що такі місця є у кожному місті.