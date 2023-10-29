"Ніс на собі вісім кілометрів пораненого побратима": сім’я загиблого юного воїна просить дати йому звання Героя

Хлопцеві було лише 22 роки

Родичі молодого українського воїна Богдана Хмелюка з міста Гайворон, який загинув 8 липня під час виконання бойового завдання, просять надати йому звання Героя України. Хлопець загинув у 22 роки й попри свій юний вік він встиг відзначитися справді героїчними вчинками.

Відповідну петицію створила сестра захисника. Станом на 29 жовтня її підписали понад 10 тисяч людей. Загалом необхідно зібрати 25 тисяч голосів. Про це пише "Суспільне".

"У нього мав бути випускний у травні, але їх достроково випустили у березні, бо у зв’язку з війною не вистачало офіцерів. Богдана направили до Гостомельської військової частини 3018 "Рубіж". Після цього 21 червня 2023 року він поїхав до Бахмутського напрямку. Служив командиром. гранатометного взводу четвертої бригади першого батальйону частини оперативного призначення: перший вихід у нього був у село Ягідне, хлопці звідти вийшли живими, проте було дуже багато мертвих, він навіть казав, що ніс на собі вісім кілометрів свого пораненого побратима до місця дислокації, бо не хотів його залишати", — зазначила сестра захисника.

Юний воїн загинув 8 липня під час виконання бойового завдання у районі села Ягідне. Він був у складі евакуаційної бригади із чотирьох осіб. Вони мали повернутися до Ягідного, щоб забрати звідти тіла загиблих. По рації Богдан встиг передати, що він поранений і кудись відповз. Побратими пішли його рятувати й в результаті загинули разом із ним.

"Його смерть стала для всіх нас шоком і великою втратою. Він мав дуже багато планів і мрій, які він не встиг втілити в життя. Богдан був прекрасною людиною, прекрасним сином і братом, надійним другом. Хорошим командиром, патріотом своєї держави. Він був справжнім воїном, який загинув зі зброєю в руках", — зазначає сестра воїна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув військовий Костянтин Рудчук. Трагедія сталася під час евакуації. Вдома в нього залишилася молода дружина та довгоочікувана дочка, який лише два місяці.