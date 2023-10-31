ОСМД та ЖЕК вручають повістки? Названі випадки, коли це можливо

Тільки в одному з випадків повістку можна проігнорувати

Військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки та вручати їх зараз можуть не лише співробітники військкоматів. Таке право також надано і представникам ОСМД та ЖЕК. Однак робити вони можуть це лише у певних випадках.

Адвокат Поліна Марченко детально розібрала це питання та пояснила, за яких обставин чоловік може отримати повістку від цих осіб. Про це пише видання Факти.

"Представники ОСМД та ЖЕК мають право вручати повістки. ТЦК направляє розпорядження про вручення. І вони ходять по квартирах з готовими виписаними повістками. Тобто вони їх не виписували, вони їх приносили", — пояснила Марченко.

При цьому вона наголосила, що повістка має бути адресною та призначатися конкретній особі. Тобто в бланку мають бути вказані ім’я та прізвище, а також обов’язково має бути підпис представника ТЦК.

Після того, як військовозобов’язаний отримав повістку від голови ОСМД або ЖЕКу, він має підписати відповідний документ, який підтверджує отримання. Якщо ж чоловік відмовляється прийняти документ, особа, що вручає йому повістку, повинна скласти акт про це при свідках.

У випадку, якщо працівник ЖЕК кинув повістку до поштової скриньки, вона не вважатиметься законно врученою. Таким чином, за її ігнорування не піде відповідальність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військком розповів, чи мають вручати повістки на роботі та чи існує спеціальний план для підприємств по мобілізації.