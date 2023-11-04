Став добровольцем ще у 2014 році - на фронті загинув український журналіст

З початком повномасштабної війни знову пішов на фронт

Повномасштабна війна з росією продовжує щодня забирати життя українців. У п'ятницю, 3 листопада, загинув головний редактор та засновник рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.

Як повідомили його колеги, Тарасу було 37 років. Його життя обірвалося на околиці Роботиного у Запорізькій області.

Тарас ще зі студентських років брати активну участь у різних патріотичних організаціях. Ще студентом, у 2005 році, був членом місцевого осередку Пласту в Острозі. Взимку 2013-2014 років був добровольцем у 15-ій "МНК-івській" і у 14-ій "пластовій" сотнях Самооборони Майдану.

З початком російсько-української війни у 2014 році він вступив у добровольчий батальйон "Гарпун", де служило багато пластунів. Пізніше продовжив службу в одному з окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ. Додому повернувся лише навесні 2019 року і з того часу і працював головним редактором видання "Горинь.інфо".

З початком повномасштабної війни Тарас пішов на фронт. Продовж останніх місяців воював у 14-му окремому полку разом зі своїми побратимами ще з "Гарпуна".

29 вересня цього року Тарас заручився із київською пластункою Тетяною Лущенко. Та знову повернувся на фронт. 27 жовтня, тиждень тому, Тарас написав у себе на сторінці у Facebook: "На сьогодні немає і не може бути важливіших справ, ніж війна. І це мають зрозуміти всі. І не лише зрозуміти, але й діяти відповідно".

"Тарас був закоханим у гори, а ще був надзвичайним правдолюбом. Чесний, впертий та вірний своїм словам і Батьківщині, яку захищав", — підкреслили його колеги.

"Телеграф" висловлює щирі співчуття рідним і близьким Тараса Давидюка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті під Курдюмівкою Донецької області загинув фронтовий фотограф Володимир Миронюк із позивним Джон. Свій останній репортаж він робив на позиції українських воїнів.