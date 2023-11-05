Повістку кинули в поштову скриньку: що з нею робити і що буде за ігнорування

На повістці обов’язково має стояти підпис про вручення

Під час загальної мобілізації в Україні чоловікам продовжують вручати повістки та в деяких випадках повідомлення залишають у поштових скриньках. Однак далеко не всі до кінця розбираються, чи вважається ця повістка законною і що буде за її ігнорування.

Детально на ці запитання відповів юрист Віктор Мазура. За його словами, якщо повістку було кинуто до поштової скриньки, до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік має право не їхати. Повістку повинні вручати особисто в руки військовозобов’язаному. Про це пише видання "Факти".

Юрист пояснив, що у повідомленні обов’язково має стояти підпис про вручення повістки. А якщо її кинули в скриньку або залишили у двері, це не вважається правильним способом вручення.

Такий документ не створює юридичних наслідків та відповідальності. Тому за ігнорування цієї повістки чоловікові нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ТЦК та СП розповіли, де військовозобов’язаним чоловікам не можуть роздавати повістки. При цьому він нагадав, що вручення у громадських місцях не заборонено.