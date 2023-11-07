Не тільки багатодітні та з хворобами: хто не підлягає мобілізації

Серед військовозобов'язаних в Україні — чоловіки від 18 до 60 років та жінки-медики, однак мобілізують не всіх

В Україні незабаром можуть продовжити термін мобілізації ще на 90 діб. Наразі офіційно вона триватиме до 15 листопада, однак вже поданий законопроєкт про продовження. Частини українців це не торкається.

"Телеграф" нагадує, що до лав українського війська мобілізація відбувається на підставі законодавства з урахуванням тих категорій, яких мобілізувати не можуть. Серед них:

співробітники органів державної влади

депутати ВР та парламенту Криму

робітники критично важливих підприємств

непридатні за станом здоров'я

зняті з обліку через вік

доглядальники хворих, яких не можуть замінити

багатодітні

батьки-одинаки, але варто зауважити що в разі якщо мати жива і не позбавлена батьківських прав, то батька можуть мобілізувати

прийомні батьки чи опікуни

батьки дітей з інвалідністю включаючи повнолітніх до 23 років та першої чи другої групи інвалідності

ті, в кого близькі родичі загинула або зникли безвісти під час участі у бойових діях

ті, у кого подружжя знаходиться на військовій службі і при цьому є неповнолітня дитина

студенти, аспіранти, докторанти

працівники правоохоронних структур та антикорупційних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні скоротили термін проходження військово-лікарської комісії. За чотири дні лікарі мають знайти чи не знайти у військовозобов'язаного різні хвороби, включаючи перевірку на психічні розлади.