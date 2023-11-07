Врятував побратимів ціною свого життя: український герой загинув на Луганщині

Побратими захисника запам’ятали воїна як мотивованого та вмілого командира

У важких боях за Україну загинув український захисник, військовослужбовець 205-го батальйону Територіальної оборони 241 окремої бригади, капітан Ілля Моторний. Прощання з ним відбулося у вівторок, 7 листопада.

Трагедія сталася на території Луганської області під час деблокації одного з міст. Проте тіло воїна лише зараз змогли доставити до місця його спокою. Про це повідомили на сторінці "205 батальйон Територіальної оборони"

"Моторний Ілля брав безпосередню участь у бойових діях на території Луганської області де героїчно загинув при деблокації одного з міст. Він вів вогонь по ворожим позиціям, завдяки чому його побратими мали можливість вийти з оточення.Під час цього вогневого контакту отримав несумісне із життям поранення…", — йдеться у повідомленні.

Побратими захисника запам’ятали його як мотивованого та вмілого командира, який здатний вести за собою бійців. Зазначається, що під час перебування на позиціях Ілля Моторний виявив особисту мужність та героїзм у надскладних умовах.

Провести капітана в останню путь прибув командир батальйону, офіцери управління, побратими з рідного підрозділу та бригади, рідні та близькі, а також друзі воїна.

"На превеликий жаль, нас залишають найкращі. Ілля був і залишається для нас усіх гідним громадянином своєї держави та зразковим військовослужбовцем", - написали у 205 батальйоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув військовий Дмитро Семенов. Вдома у захисника залишилися 10-місячна донька та дружина.