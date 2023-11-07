Українським десантникам потрібна ваша допомога: терміновий збір на прилади нічного бачення

Чим швидше закриють збір, тим більше військових це дозволить врятувати

Бійці 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ терміново потребують допомоги. Йдеться про купівлю приладів нічного бачення (ПНБ) для українських захисників, які борються з російськими окупантами на Запорізькому напрямку.

Для успішнішого знищення окупаційних військ бійцям ЗСУ необхідні Night Vision PVS-7, які є пристроями нічного бачення, що здатні працювати без рук в умовах дуже низького освітлення. Вони кріпляться на шолом або відразу на голову бійця за допомогою фіксуючих стрічок, а кожен окуляр можна налаштовувати індивідуально під потреби конкретної людини.

Вартість одиниці становить 159 900 гривень, однак збір відкритий одразу на два ПНБ, тобто сума становить 319 800 гривень. Майже 66 тисяч уже зібрано.

Допомогти зібрати потрібну суму на пристрої можна переказуючи кошти на банку в "Моно" — https://send.monobank.ua/jar/2JUJDtMNEX

Чим швидше буде зібрано суму, тим більше життів українських військових ці ПНБ зможуть врятувати.

Довідка: 46 бригада була сформована у 2016 році, а з 2017 брала участь у бойових діях на сході України. Після початку російського вторгнення, брала участь у боях за правий берег Херсонської області, також тримала натиск ворога під час боїв за Соледар та Бахмут. У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський відзначив бригаду почесною відзнакою "За мужність і відвагу".