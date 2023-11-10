Пішов добровольцем ще у 2014 році: на Запоріжжі загинув батько двох дітей

Захисник отримав несумісні з життям поранення

На фронті продовжують гинути українські захисники. Цього разу трагічна звістка прийшла до Кам'янець-Подільського.

У понеділок, 6 листопада, окупанти забрали життя кам'янчанина Олександра Попченка. Про це повідомляє Кам’янець-Подільська міська рада.

Зазначається, що Олександр пішов добровольцем захищати Україну ще задовго до повномасштабного вторгнення росії. "Даллас" — так кликали його побратими, був чудовою людиною, гарним батьком, патріотом своєї країни. За Україну й поліг смертю хоробрих", — підкреслили у міськраді.

Зазначається, що 6 листопада, виконуючи бойове завдання, захисник отримав поранення несумісні з життям. За даними Суспільного, він загинув на Запорізькому напрямку.

Також у міськраді підкреслили, що в Олександра залишились дружина і двоє діток — Роман та Олеся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у ході важких боїв під Авдіївкою український військовий Андрій Бондар отримав несумісне з життям поранення. Лікарі понад тиждень намагалися врятувати йому життя.