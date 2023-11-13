"Нове відео для ЗСУ" від зрадниці Ані Лорак підірвало мережу

Лорак вже неодноразово приписували спонсорування ЗСУ

Мережею розповсюджується музичний кліп-пародія, в якому начебто співає Ані Лорак, яка зараз проживає в росії. Цей кавер зроблений на пісню співачки "Полуднева спека".

Як зазначається, ця композиція створена Музичними силами ЗСУ і називається "Самотні москалі". Автори кліпу досить правдоподібно наклали голос з оригінальним пародійним текстом на відеоряд кліпу.

Слід зазначити, що у кавері лунають заклики донатити на Збройні сили України. Також там зібрані численні меми про війну проти рф.

Користувачі мережі швидко оцінили цей кліп. Дехто назвав його "найкращою піснею Ані Лорак".

Також варто підкреслити, що наразі невідомо, хто саме є автором цієї пародії. Але у кліпі можна помітити волонтера Сергія Стерненка, який пливе до Лорак на катері. Тому не виключено, що ця робота якось пов'язана з діяльністю відомого активіста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Ані Лорак фінансує депортацію українських дітей у рф, прикриваючись допомогою біженцям.