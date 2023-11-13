"Дякую тобі, маленька дівчинка Даша": боєць ЗСУ поділився зворушливою історією випадкової зустрічі на заправці

Багатьох українців історія торкнула

Український військовий поділився зворушливою історією випадкової зустрічі із незнайомою дитиною під час поїздки додому під час відпустки.

Як розповів співробітник Патрульної поліції, а нині військовослужбовець ЗСУ Василь Коряк у своєму Facebook, випадкова зустріч відбулася на одній із заправок у Полтавській області.

За його словами, туди він зайшов "автопілотом" і замовив стандартний повний бак бензину, але в цей момент до нього підійшла незнайома дівчинка і вручила йому фенічку.

"Встиг перепитати чи сама зробила — маленька леді дуже так по-жіночому відповідає утвєрдітєльно і навіть трохи ображено, за що отримує в подарунок рафаелку і дає мені "пʼятюню", але знов таки, дуже по-дівчачому. Дякую тобі, маленька дівчинка Даша. І батькам твоїм дякую — встиг подумати, потім знов пригнув за кермо, пристібнувся і вальнув ще ті три сотні км до своїх доньок", — написав він.

Коментаторів така історія розчулила, а деяких навіть довела до сліз.

Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ розповіли "Телеграфу" про найстрашніші речі на передовій. Один з українських захисників чесно зізнався, що для нього це миші, яких у полях дуже багато.