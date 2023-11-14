Українські вертольотники ефективніші за російських: замкомандира 18-ї бригади розповів про боротьбу в небі

Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ — щит, що закриває піхоту з неба

Армійська авіація України — наймобільніший компонент Сухопутних військ ЗСУ, вертольоти виконують підтримку війська в різних задачах — від евакуації до допомоги в бою. На озброєнні вертольотів окрім кулеметів стоять некеровані авіаракети.

Українська армійська авіація у ефективності та вправності користування ними переважає над росіянами. Про це розповів речнику Сухопутних військ Іллі Євлашу заступник командира 18-ї бригади армійської авіації Олексій. Для Олексія небо — сімейна традиція. Він обрав вертольоти. У 2014 році вирушав на завдання з доставки вантажів, особового складу, евакуації поранених.

Повномасштабне вторгнення 2022 року зустрів не в Україні, та повернувся і взявся до виконання бойових завдань. Зокрема в якості командира екіпажу відпрацьовував по позиціях окупантів на Лиманському напрямку, Куп'янському напрямку та в районі Бахмута. Заступник командира розповідає — ще 10 років тому думав би що нереально працювати при такій щільності сил ППО, як в окупантів.

"Ми працюємо по передньому краю. Це висування резервів, висування противника для штурмування наших позицій. Ми коли працюємо, то після вогневого ураження при поверненні на майданчик ми вже маємо результати та відео роботи. Дуже приємно бачити свою роботу і розуміти, що допоміг хлопцям, які на землі", — ділиться Олексій та зазначає, що завдяки оперативній оцінці результату може скоригувати наступний виліт.

Умови на різних ділянках фронту відрізняються, розповідає замкомандира бригади. Таврійський напрямок — там більш рівнина, а на сході України, зокрема під Бахмутом — багато балок, териконів. Це з одного боку дає можливість сховатися від ППО ворога, а з іншого примушує маневрувати сильніше, в тому числі і через дроти електромереж.

Потреби армії та маневри приховування від ППО ворога

Також Олексій розповів, що наразі дуже потрібно українській армії. За словами військового, українським армійцям доводиться вигадувати нові тактичні прийоми аби впоратися з винищувачами ворога. Ті працюють разом з літаками-навідниками. Попри твердження про застарілу зброю у росіян, Олексій зазначає — авіація ворога озброєна сучасними ракетами. Ворожі літаки можуть пускати ракету з 80 км, при бомбардуванні керованими бомбами — знаходитися у 20-30 км від цілі, але над окупованою територією. Для того, аби подолати цю проблему потрібні засоби, яку зможуть вражати літаки на віддаленні.

Він також пояснив, навіщо українські вертольоти літають іноді в лічених метрах над землею. "Гранично мала висота обумовлена тим, що вона надає нам перевагу перед ППО противника, вони нас не бачать на таких висотах", — розповів заступник командира бригади та зазначив, що це вимагає великої майстерності та злагодженості екіпажу.

Робота вдень, вночі і при будь-якій погоді

Погода впливає на роботу армійської авіації, як на вертоліт, так і на ракети. "Ми постійно готуємось до таких умов. Виконуємо тренувальні та контрольні польоти, для того, щоб в таких умовах надавати підтримку військам", — розповів Олексій. Також армійська авіація літає вночі. В ці моменти пілоти частіше за все одягнені в окуляри нічного бачення. Вогневе ураження здебільшого відбувається вдень.

Нагадаємо, що саме вертольоти армійської авіації проривались через ППО ворога на "Азовсталь" під час облоги, аби доставити корисні вантажі та забрати поранених. Всього було сім операцій 16 гелікоптерами.