Про долю письменника його рідні не знали півроку

Харківські слідчі повідомили про підозру вбивцям відомого дитячого письменника Володимира Вакуленко. Невдовзі після деокупації Ізюма його тіло було виявлено в масовому похованні на території міста.

Як повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, Вакуленка росіяни викрали прямо з дому разом із хворим сином. Через деякий час їх повернули, але згодом письменника знову забрали, вже самого. За його словами, це сталося ще на початку березня 2022 року, після того родичі більше нічого не чули про Володимира.

Болвінов нагадав, що тіло Вакуленка знайшли рік тому на місці масового поховання, під номером 319. Експертизи підтвердили, що це саме він. Після місяців кропіткої роботи слідчі встановили тих, хто скоїв цей злочин.

"Володимир Вакуленко був не просто патріотом та українським письменником, а й активістом, волонтером. Своєї позиції він приховувати не вмів, тому до нього прийшли одразу після окупації села. Він знав, що так буде і в своєму щоденнику встиг зафіксувати ці думки", — підкреслив він.

Сторінка зі щоденника Вакуленка

За словами Болвінова, в його тілі знайшли кулі від пістолету Макарова. Слідчі з’ясували, що після викрадення Вакуленка допитували та катували. Також його били на очах у 14-річного сина-інваліда. Стріляли біля ніг та змушували піти на співпрацю. Та після всіх знущань письменника посадили до автомобіля Ford Transit з маркуванням Z і повезли вбивати. Він підкреслив, що розстрілювали письменника з пістолета калібру 9 мм – три постріли в тулуб та передпліччя. Вакуленко помер на місці.

Куля, якою вбили Вакуленка

Болвінов повідомив, що поліція визначила, хто стріляв у письменника. Це був 50-річний чоловік, що народився в Луганську і прожив там все життя. На Ізюмщину він прийшов разом з окупаційною армією. Кулеметник зі стрілецького полку так званого мобілізаційного резерву ЛНР. Кулі саме з такої зброї знайшли в тілі вбитого письменника.

Місце злочину

Також правоохоронці встановили й другого фігуранта. Це командир військовослужбовців рф 4 роти 4 батальйону 204 стрілецького полку того ж мобрезерву. Так само луганчанин, йому 33 роки, і саме він віддав наказ стратити українця Вакуленка.

Під час розслідування поліція з’ясувала, що жертвами вже встановлених окупантів, окрім Вакуленка, стали ще троє цивільних, їх теж вбили. Зафіксовано та підкріплено доказами також і те, що ці двоє фігурантів незаконно позбавляли волі сина Вакуленка та одного з мешканців цього ж села.

Обом воєнним злочинцям повідомили про підозру заочно, по ним зібрано достатньо доказів. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням. Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув український письменник Максим Петренко. Він тривалий час вважався зниклим безвісти.