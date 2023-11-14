Врятував життя побратимів ціною свого: що відомо про командира спецпідрозділу ГУР "Янкі"

В героя залишились дружина, маленький син, батьки та брат

На початку листопада на Тернопільщині попрощалися з 31-річним Андрієм Яремчуком. Чоловік загину, рятуючи побратимів на півдні України. Андрій на позивний "Янкі" служив у Головному управлінні розвідки Міноборони, був польовим командиром загону спецпідрозділу "Артан".

Про співробітника розповіли в ГУР. Зазначається, що Андрій служив у Французському легіоні 5 років, проте на початку повномасштабного вторгнення повернувся. За словами самого Андрія — не поважав би себе, якщо б сидів вдома. Спочатку командував ротою у об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції "Лють". Після його переведення до воєнної розвідки став командиром загону спецпризначенців.

"Ніколи не забуду його емоцій, коли він перевівся в ГУР і став командиром свого взводу. Він відчував надзвичайну відповідальність за кожного з своїх хлопців. Вирішили шукати проектор, щоб було легше проводити інструктажі. Коли я співставила свої спостереження, припущення і факти з новин, то була в шоці від того, яке завдання він виконував, поки я просто шукала і відправляла проектор", — пише волонтерка Ірина Герман, яка дружила з Андрієм ще зі школи.

Фото Андрія опублікувала Тернопільска єпархія ПЦУ

Вона згадує Андрія як борця за справедливість, так його запам'ятали і побратими. Його памятатимуть як відповідального, врівноваженого командира, який передусім намагався передати свій досвід іншим. Він загинув у 31 рік, лишивши дружину та маленького сина, якому не виповнилося і року.

Раніше "Телеграф" розповідав про героя розвідника з Львівської області. У свої 28 він був повним кавалером ордену "За мужність" та отримав звання Героя України посмертно.