Виконав не одне складне завдання: на Донеччині загинув командир групи розвідки

У ньому були зібрані найкращі риси чоловіка

Війна, яку розпочала росія проти України, щодня приносить трагічні звістки, забираючи життя українських героїв. Ось горе прийшло і до сімʼї Владислава Кубова, воїна з Волині, який загинув під час виконання бойового завдання.

Воював він на Донецькому напрямку, де й був командиром розвідувальної групи у складі Добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Трагічну новину повідомив командир ДБР Руслан Каганець.

Владислав Кубов мав позивний "Кубік". Він виконав не одне завдання у складі розвідгрупи, у якій був розвідником-диверсантом. Молодий хлопець пишався своєю службою у складі ДРБ та публікував чимало фотографій на своїй сторінці у Facebook.

ДБР "Сонечко"

"Він був справжнім воїном ГУР МО", — пише його командир. Руслан Каганець описує загиблого розвідника, як "лідера по натурі".

Владислав Кубов

"Молодий, спортсмен, ініціативний, сміливий та мужній волиняка. Усі найкращі риси чоловіка зібрані в одній людині", — написав на останок командир про "Кубіка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що загинув доброволець Олександр Попченко, який був рідним братом благочинного (адміністративна посада священника, при призначенні на яку він стає одним із помічників єпископа) Рокитнівського округу Сарненської єпархії протоієрея Бориса.