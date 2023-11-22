Зрадив Україну ще у 2014 році: стало відомо, хто наказав вбити письменника Вакуленка (фото)

Де зараз знаходиться зрадник невідомо

Українські правоохоронці встановили двох бойовиків з Луганської області, яких підозрюють у вбивстві відомого дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Харківщини. Журналістам вдалося поспілкуватися з родичами одного з підозрюваних.

Як пише "Слідство.Інфо", російські військові на чолі з луганчанином Владиславом Нескородьєвим з позивним "Лев", який перейшов на бік окупантів, неодноразово навесні 2022-го приходили у дім письменника. Зазначається, що він ймовірно віддав наказ солдату Удоденку розстріляти Вакуленка. Тіло письменника ідентифікували серед закатованих під час ексгумації у листопаді 2022 року.

Журналісти знайшли в російській соцмережі "Однокласники" сторінку Нескородьєва, який віддавав злочинні накази у складі російської армії. Зраднику України 33 роки, він має дружину Ліну та семирічну доньку.

Владислав Нескородьєв

Нескородьєв з дружиною

Сімʼя вирішила не виїжджати з окупованого Луганська, на відміну від рідної сестри Владислава — Сюзанни. Журналісти знайшли номер жінки, від них вона вперше почула про воєнні злочини, у яких підозрюють її брата. Після окупації міста росіянами, у 2014 році, жінка переїхала в Ірпінь, що на Київщині.

Сестра Нескородьєва Сюзанна

"Ви зараз це розповідаєте і в мене прям почало серце калатати. Я взагалі не знаю всю цю історію", — сказала Сюзанна.

Вона також розповіла, що коли російські війська окупували Київщину, то вона не встигла виїхати з дітьми у безпечне місце. Тому жінці довелося чекати на звільнення Ірпеня у підвалі будинку.

Про свого брата жінка знає небагато. За її словами, вона посварилася з ним, тому звʼязок не підтримує.

"Ми з ним не спілкуємося років 7. Я навіть не знаю, де він, що з ним. Ми завжди спілкувалися не дуже. Востаннє бачилися ще у 2014 році, коли ми були в Луганську", — сказала Сюзанна.

Жінка каже, що не знала навіть, що брат перейшов на бік окупантів: "Він робив на будівництвах, тітці й дядьку допомагав. Більше нічого такого я й не знаю. У Луганську (окупованому, — ред.) залишилася родина — брат Олександр Ковальов і мама. Тітка залишилася, тому що бабуся сказала, що не буде нікуди виїжджати. Усі інші чому так вирішили — за них не відповім, я не знаю. Кожен сам за себе вирішує".

Журналісти також зателефонували Нескородьєву, однак його український номер виявився недійсним. Але його тітка — Наталя Ковальова, яка живе у Луганську й задоволена окупацією, погодилася на спілкування.

Жінка каже, що теж посварилася з племінником, але виховувала його з дитинства, тому переконана, що Нескородьєв не здатний вбити цивільного. На своїй сторінці в "Однокласниках", жінка не приховує прихильність до Путіна та російської армії.

Генеральна прокуратура України підозрює Владислава Нескородьєва в організації вбивства ще трьох мирних мешканців Ізюма: Івана Шабельника, учасника АТО Юрія Кавуна та Леоніда Тарана.

Наразі невідомо, де знаходиться український зрадник. Ймовірно, чоловік продовжує окуповувати міста України на боці росіян. Йому загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років (стаття 438 КК України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув український письменник Максим Петренко. Він тривалий час вважався зниклим безвісти.