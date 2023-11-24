"Хрещений батько" тактичної медицини: в Харкові вшанували Героя України Євгена Храпка

Євген отримав звання Героя посмертно, а за життя не гнався ані за нагородами, ані за званнями — цінував знання та навички

Його називають "хрещеним батьком" бойових медиків. Євген Храпко був інструктором, що викладав тактичну медицину, хоча сам медиком за освітою не був і всі навички здобув після 2014 році. Саме завдяки йому та його праці спеціальність "бойовий медик" з'явилась в військовому обліку. На честь Євгена нещодавно назвали одну з вулиць в Харкові.

За спеціальністю Євген був інженером-програмістом та навчався в Миколаєві. Згодом, працював в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна інженером симуляційного центру на медфакультеті. Коли в 2014 почалася війна, почав вчитися тактичної медицини. Протягом року навчався, здобував практичний досвід на сході України, у 2015 почав вчитися в Литві. З 2016 року підписав контракт із ЗСУ на три роки, був командиром навчального взводу. Він не припиняв вчитися — закінчив іноземні програми підготовки Combat Medic 68W, Army Basic Instructor Course, американські курси лідерства для молодших офіцерів медичної служби.

Саме завдяки зусиллям Євгена з'явились штатні посади для тих, в кого медичної освіти немає. З1явилось поняття бойовий медик. Євген долучився до створення спеціалізованого навчального центру, розробляв програми для медиків, готував інструкторів. Він зміг довести, що надати допомогу на полі бою може не тільки медик, а й людина без освіти, що пройшла навчання.

Євген Храпко

З 2021 року став членом команди інструкторів Європейської ради реанімації, навчав практичних навичок цивільних та не тільки. Та все змінило повномасштабне вторгнення. Євген був на іншому кінці країни — у Львові, та вже 25 лютого повернувся до Харкова і пішов до ТЦК. З березня Євген був бойовим медиком 92 бригади. В перервах між виїздами — навчав різні підрозділи. "Йому феноменально вдавалося знаходити нешаблонні рішення у будь-яких екстрених ситуаціях, він умів діяти так, як не прописано в жодній методичці", — згадують про нього знайомі.

11 червні 2022 року Євген Храпко разом з командою їхав на нуль рятувати поранених. Їхня машина підірвалась на міні. Євгена похований на Алеї Слави у Харкові. 8 липня 2023 року Євген посмертно став Героєм України і кавалером ордену "Золота Зірка".

"Робив те що вмів і любив — рятувати життя! Яких він врятував не один десяток, а може і сотні. Але по факту тисячі — руками своїх випускників. Країна і армія втратила легенду", — зазначають у проекту Генетика Виживання.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншого Героя України, на честь якого в Харкові назвали вулицю. Вадим Манько був капітаном Нацгвардії, який ще до повномасштабного вторгнення ворога виявляв героїзм, а після не зупинявся у відбитті навали навіть після поранення.