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Чи посилювати мобілізацію, і що вас зупиняє від неї? Українці дали відповідь

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Український військовий Новина оновлена 27 листопада 2023, 15:48
Український військовий. Фото Генштаб ЗСУ

Люди поділилися своєю думкою під час опитування

У Верховній Раді готують новий законопроєкт, яким планується зробити більш жорсткими правила мобілізації. Однак більшість українців вважають, що швидше за все в країні потрібно посилювати мобілізацію.

Про це йдеться в новому опитуванні від компанії Active Group. Так, на запитання "Як ви вважаєте, чи потрібно посилювати мобілізацію в Україні?" відповіді респондентів розділилися наступним чином:

  • швидше так – 26,9%;
  • важко відповісти – 22,4%;
  • швидше ні – 20,1%;
  • однозначно ні – 19,3%;
  • однозначно так – 11,3.

На запитання "На ваш погляд, що зупиняє українців від мобілізації?" українці відповіли так:

  • страх за своє життя – 70%;
  • невпевненість, що держава забезпечить родину у випадку загибелі – 42,9%;
  • страх перед можливими травмами чи інвалідністю – 42,9%;
  • страх невідомості (відсутність інформації, куди саме направлять) – 38,8%;
  • некомпетентність командирів – 38,3%;
  • нечесність військово-лікарських комісій – 37,1%;
  • недостатній рівень підготовки мобілізованих – 37,1%;
  • невизначеність щодо тривалості служби та інших перспектив – 36,1%;
  • побоювання залишити сім'ю без опіки – 31,7%;
  • інформація про знущання у військкоматах та військових частинах – 21%;
  • побоювання щодо втрати особистої свободи – 15,6%;
  • відсутність патріотизму – 13,4%;
  • низька зарплата військового – 9,8%;
  • побоювання втратити роботу – 4,4%;
  • інше – 2,7;
  • важко відповісти – 3,9%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" із компанією Active Group. Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 років та старше. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України). Опитування проводилось 25 листопада 2023 року.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді планують навести лад у законодавстві щодо мобілізації та зібрати всі законопроекти в один документ. Він стосуватиметься не лише мобілізації, а й демобілізації військовослужбовців.

Теги:
#Війна #Опитування #Мобілізація