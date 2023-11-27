Чи посилювати мобілізацію, і що вас зупиняє від неї? Українці дали відповідь

Люди поділилися своєю думкою під час опитування

У Верховній Раді готують новий законопроєкт, яким планується зробити більш жорсткими правила мобілізації. Однак більшість українців вважають, що швидше за все в країні потрібно посилювати мобілізацію.

Про це йдеться в новому опитуванні від компанії Active Group. Так, на запитання "Як ви вважаєте, чи потрібно посилювати мобілізацію в Україні?" відповіді респондентів розділилися наступним чином:

швидше так – 26,9%;

важко відповісти – 22,4%;

швидше ні – 20,1%;

однозначно ні – 19,3%;

однозначно так – 11,3.

На запитання "На ваш погляд, що зупиняє українців від мобілізації?" українці відповіли так:

страх за своє життя – 70%;

невпевненість, що держава забезпечить родину у випадку загибелі – 42,9%;

страх перед можливими травмами чи інвалідністю – 42,9%;

страх невідомості (відсутність інформації, куди саме направлять) – 38,8%;

некомпетентність командирів – 38,3%;

нечесність військово-лікарських комісій – 37,1%;

недостатній рівень підготовки мобілізованих – 37,1%;

невизначеність щодо тривалості служби та інших перспектив – 36,1%;

побоювання залишити сім'ю без опіки – 31,7%;

інформація про знущання у військкоматах та військових частинах – 21%;

побоювання щодо втрати особистої свободи – 15,6%;

відсутність патріотизму – 13,4%;

низька зарплата військового – 9,8%;

побоювання втратити роботу – 4,4%;

інше – 2,7;

важко відповісти – 3,9%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" із компанією Active Group. Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 років та старше. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України). Опитування проводилось 25 листопада 2023 року.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді планують навести лад у законодавстві щодо мобілізації та зібрати всі законопроекти в один документ. Він стосуватиметься не лише мобілізації, а й демобілізації військовослужбовців.