Сирота, чиєю роботою стала війна: командиру танкового екіпажу просять дати Героя України

Військовий загинув під Бахмутом

Україна втрачає своїх захисниць та захисників, які боронять нашу країну від російської навали. Назавжди 24 роки лишиться Віталію Кобцю, що народився у селі Річиця Волинської області. Він загинув в березні 2023 року — в його танк влучив дрон. Ані він, ані побратими не вижили.

На сайті петиції президенту України збирають підписи за вручення звання героя України Віталію посмертно. Чоловік був професійним військовим, закінчив Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. До захисту України став ще з 2020 року.

На рахунку Віталія не тільки нагороди "Захисник Вітчизни", "За мужність" третього ступеня, "Сталевий хрест", командування взводом танків. Він також зміг врятувати життя побратима з палаючого танку. Про це розповідає сестра загиблого. Тоді Віталій отримав серйозне поранення. Танк вже горів, але навідник не встиг вилізти. Він гукав Віталія, який мав позивний "Тяпа" і просив дістати його. Це вдалося, однак Віталій серйозно постраждав. Ситуація сталася на Харківському напрямку.

Віталій служив в 93-й ОМБР Холодний Яр, брав участь в боях на Сумщині, Харківщині, Донеччині. Після травми, отриманої на Харківщині, довго лікувався, а потім повернувся на службу у Бахмутський район Донецької області. Саме поблизу Бахмута ворожий дрон влучив в його танк.

Віталій Кобець з загиблими побратимами - Андрієм Мельником та Сергієм Леонтьєвим (зліва направо, Віталій посередині)/Фото: Олена Максименко

"Життя його не жаліло… Рано став сиротою, старші сестра і брат, які його виховували, також померли. Але він завжди посміхався, бачив у всьому позитив, вмів підтримати, всім серцем вірив у перемогу", — так згадує двоюрідна сестра Віталія Яна.

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