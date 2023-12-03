Українці отримують повістки на роботі: як це відбувається

Роботодавці можуть вручати повістки лише в одному випадку

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, а це означає, що чоловіки й надалі можуть отримати повістку. При цьому вручити документ можуть не лише за місцем проживання, а й на роботі.

У разі вручення повістки на роботі є певний порядок. Роботодавець може видати повістку, але тільки якщо він отримав відповідне розпорядження від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Роботодавцю необхідно повідомити про повістку працівників під особистий підпис. Крім того, він зобов’язаний вручити військовозобов’язаному повістку про явку на виклик у ТЦК або інший орган.

При цьому за відмову отримання повістки від свого керівництва на роботі військовозобов’язаний чоловік нестиме адміністративну відповідальність. Адвокати кажуть, що в цьому випадку йдеться про штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

Роботодавець, отримавши розпорядження від ТЦК, зобов’язаний:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення про виклик до ТЦК СП, оповістити військовозобов’язаних працівників та надіслати копію такого розпорядження у триденний строк до ТЦК;

вручити повістку своєму співробітнику;

якщо працівник перебуває у відрядженні, лікарняному чи відпустці, роботодавець повинен письмово переповісти про це ТЦК;

забезпечити контроль за результатами оповіщення та прибуттям працівника до ТЦК СП".

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