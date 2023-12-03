Служив у складі легендарної 24 бригади: на війні в Україні загинув молодий боєць

Воїнові було лише 26 років

У важких боях за Україну загинув молодий військовий з Івано-Франківщини Сачала Володимир Романович. Хлопець стояв на захисті Батьківщини із січня 2023 року.

Наприкінці листопада внаслідок мінометних обстрілів у районі населеного пункту Дружба захисник отримав поранення несумісні із життям. Трагічну звістку повідомила Яворівська міська рада.

"Молодий 26-річний захисник родом із мальовничого села Оселя нашої громади. Тут зростав і навчався, закінчив школу. Згодом вступив до училища в Івано-Франкове. Всюди знаходив друзів, був товариським, веселим, уважним і турботливим хлопцем. Часто допомагав рідним по господарству. Мав золоті руки, тому легко Володимиру вдавалась будь-яка справа, за яку він брався. Як і його товариші, хлопець полюбляв рибалити, цікавився автомобілями й любив слухати музику", — йдеться у повідомленні.

У мерії зазначили, що у 2017 році після завершення навчання Володимир служив в армії. Після повернення працював столяром в Івано-Франківську, їздив на заробітки, щоб допомагати своїй родині.

У січні 2013 року Сачала знову одягнув військовий піксель. Попри свій молодий вік, він був готовий захищати свою країну та давати відсіч ворогові.

"Служив у складі легендарної 24 бригади. Під час служби зустрів свою майбутню дружину і створив з нею сім’ю. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя, його друзям та односельцям! Віддаємо честь безсмертному подвигу відважного захисника!", — написали у міськраді.

Прощання із захисником відбудеться у понеділок, 4 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув 19-річний Назар Лютий. З молодим воїном попрощалися у Жмеринці на Вінниччині.