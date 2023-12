"Попіл Війни": в Албанії покажуть роботи легендарного американського митця, створені в умовах військового конфлікту в Україні

Проукраїнська виставка унікальних витворів мистецтва відбудеться в столиці Республіки Албанія, де Тирана стане платформою для символічних витворів, створених легендарним американським митцем козацького роду Сергієм Мельникофф, як ознака поваги до героїчного народу України та в ознаку вшанування пам'яті всіх українців, які віддали своє життя за свободу Батьківщини. У межах цього заходу історичної ваги подарунок буде вручений прем'єр-міністру Албанії Еді Рамі від імені українського народу.

Протягом осінніх місяців цього року в Одесі непублічно працював американський митець Сергій Мельникофф, також відомий під псевдонімом MFF.

За три місяці інтенсивної, наполегливої праці з більш ніж півторатонною масою уламків артилерійських снарядів, мін та деталей російської військової техніки, зібраної безпосередньо на місцях бойових дій, разом з одеським зварювальником Віктором Бєльчиком, Сергій створив цілий ряд витворів мистецтва, які цілком можливо вважати унікальними.

Цікавим фактом в історії створення цих скульптур є те, що Сергій Мельникофф, який все життя займався фотографією та здобув в цій сфері світове визнання (п'ять із його нагород – українські ордена), вирішив присвятити себе створенню скульптур з артефактів війни.

Одним з найбільш значущих витворів є "Український Фенікс", фантастична скульптура, яка зображає зліт вічного птаха з російського снаряда, що вибухає. А також монументальні витвори у вигляді Великого Герба України та "Чудового Орла Албанії" – скульптури у вигляді двоголового орла, Державного герба Республіки Албанія. Ці непересічні витвори сучасного мистецтва будуть показані на виставці в Тирані.

Людина має вірити у свої сили!

Мешкаючи в останнім роком в Албанії – Сергій відчув на собі приліт російських ракет на свій дім під Києвом в перший же день війни в лютому 2022 року – митець надихнувся задумом оригінальної концепції створення скульптурних зображень з артефактів війни.

Сам Сергій розповідає про це так:

– Я приїхав в Одесу в серпні. Це вже було наприкінці літа, але спека стояла неймовірна, навіть вночі. І в цю неймовірну спеку вдень було потрібно перебрати гори чавунних уламків, щоб знайти серед них потрібні. Дивлячись на арматурний каркас того, що мало стати Великим Гербом України, я зрозумів, що з'єднати тисячі дрібних уламків в багатошарову композицію за допомогою електрозварки для мене є не під силу. Тому що ніякого досвіду виконання подібних робіт я не мав.

Тому, поклавши в кишеню пару уламків, я пішов шукати майстра, який знає, як поводить себе чавун при нагріванні.

Неймовірною вдачею було знайти Віктора Бєльчика майже поряд за рогом, в його власному боксі. Майстер виявився тим самим унікальним фахівцем, для якого немає неможливого в зварювальних роботах. За три місяці спільної праці, в процесі якої він жодного разу не сказав мені, що так ці іржаві уламки снарядів з'єднати неможливо, Віктор втілив в реальність моє бачення кожної з цих унікальних скульптур. За талант та унікальну майстерність, Віктор Бєльчик був нагороджений орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого другого ступеня Патріархом Київським і всієї Русі-України Філаретом.

Нескорена Україна – символ сталевих душ!

"Нескорена Україна" – скульптура, яка зображає козацького воїна та лева, що тримають тризуб, та оздоблена орнаментом з великої кількості елементів, які повторюють ескіз Великого Герба України.

На створення цієї інсталяції було використано півтори тисячі фрагментів боєприпасів. Уламки ніяким чином не оброблялись, зберігаючи при створенні композиції свою первісну форму. Елементи з чавуну були вправно зібрані в багатошаровий пазл, надаючи козаку та леву просторову форму. Оригінальний напис "Пролетарії всіх країн, єднайтесь!", який колись прикрашав ескіз Великого Герба України, Сергій сміливо замінив на нині всесвітньо відомий слоган: "Слава Україні! Героям Слава!"

Першого листопада в Володимирському кафедральному соборі Києва відбулось освячення скульптури Великого Герба України. Чин освячення відслужив Архиєпископ Переяславський та Білоцерківський Андрій. Участь в церемонії освяти Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки надало урочистості церемонії, здіймаючи її статус до рівня державного. По задуму митця, ця антивоєнна інсталяція покликана ще раз привернути увагу мирової спільноти до героїчної боротьби українського народу за свободу та незалежність.

Під час інтерв'ю на церемонії освяти, Сергій Мельникофф поділився з журналістами своїм мистецьким баченням символізму цієї чудової інсталяції:

– Скульптура була створена в період війни в одному з фронтових міст України. Цей герб – справжній символ непохитного народу чудової країни.

Зверніть увагу на один з елементів – хрест, який підноситься над короною, яка сама виконана з хвостовиків трьох мін. Зображення хреста зварене з трьох автоматних куль. Це – сама примітна деталь в цьому абсолютно символічному витворі мистецтва.

Наш благодійний фонд "Душа України" створює міжнародний реабілітаційний центр в Албанії для українських дітей, які втратили кінцівки внаслідок війни. Всі кошти, отримані від аукціонів з цією та іншими скульптурними зображеннями, виконаними з уламків військових снарядів, будуть спрямовані на розвиток цього дитячого центру, який має назву на честь Матері Терези – албанки, визнаної святою за свою діяльність.

Відеосюжет Укрінформ: Урочиста церемонія у Свято-Володимирському кафедральному соборі освячення Великого Герба України, створеного з уламків боєприпасів

"Чудовий Орел Албанії"

Велична скульптура двоголового орла, що символізуює державний герб Албанії, буде передана як символічний подарунок прем'єр-міністру Республіки Албанія Еді Рамі від імені українського народу.

Орел Албанії – глибокий символ свободи, ретельно створений в Україні з фрагментів мін та снарядів, зібраних на місцях бойових зіткнень в боротьбі з російським драконом.

Сердечний жест від українського народу передадуть прем'єр-міністру Албанії Еді Рамі представники благодійного фонду "Душа України" в присутності автора чудової скульптури Сергія Мельникофф, американця за громадянством, але українцем по крові. Величний символ буде слугувати проявом подяки українців до албанців за їхню підтримку в боротьбі за свободу та незалежність.

Голова уряду Республіки Албанія Еді Рама – не лише видатний європейський політик, а і визнаний митець. Саме Еді Рама висловлював свою позицію на трибуні ООН з приводу російської війни в Україні в чіткому осуді російської політики. І, звичайно, сподіваємося, що митець Еді Рама відповідно оцінить цей наданий в подарунок непересічний витвір мистецтва – "Чудового Орла Албанії", як нездоланний символ країни з багатою історією, країни, яка внесла величезний внесок в розвиток цивілізації людства.

"Український Фенікс"

"Український Фенікс" – це геніально вгаданий митцем абсолютний символ відновлення країни, яка потерпає від одного з самих жорстоких військових нападів в новітній історії.

"Український Фенікс" являє собою чудову скульптуру, створену Сергієм Мельникофф в Україні восени 2023 року. Цей витвір мистецтва, виконаний з уламків боєприпасів, які за формою схожі на перо птаха, стане об'єктом благодійного аукціону з метою збору коштів на Реабілітаційний центр в Албанії, призначений для українських дітей, які потерпіли від війни.

Людмила Леухіна, власниця Art Beauty Industry Biotech в Харкові висловила свій захват від творчості Сергія, відзначив його унікальний метод створення витворів мистецтва з уламків, які забрали багато життів: "Ви геній, який перетворив уламки, які забрали життя, у велике воскресіння!" – підкреслила вона.

Фенікс, як міфологічний птах, символізує безсмертя і вічне відродження. Символіка скульптури вгадує важливі теми – від давнини до сучасності. Зв'язок з античною міфологією, де Фенікс асоціювався з сонцем, надає твору глибокий зміст. У різних періодах людської цивілізації Фенікс символізував різні явища і сутності: сонце, час, Римську Імперію, реінкарнацію, життя в раю, Ісуса Христа, Діву Марію, дівство, конкретних людей або аспекти християнського життя.

Сергій Мельников (праворуч) та Віктор Бєльчик демонструють скульптуру "Український Фенікс". Одеса, листопад 2023. Фото: Марія Універсалюк

Сергій Мельников не лише надихається античною міфологією, але також бере до уваги історію алхімії, де Фенікс відповідає завершальній стадії Великого Діла – отриманню філософського каменю. Це підкреслює глибокий символізм скульптури, а авторський сертифікат автентичності, закріплений на підставці, додає твору додаткову цінність. Такі сертифікати для робіт, створених MFF, виготовляє українська компанія HOT LASER.

Саме таке тлумачення використовував американський митець у своєму шедеврі. Ми бачимо, як залізна птиця виривається з розгортаного вибухом російського снаряда. Підняті вгору крила з горбатими в різні сторони від вибуху перами свідчать про неможливість утримати пташку у в'язниці свободи та відродження. Уламки снаряда, що розлітаються, закріплені на тонкому дроті, які вічно тремтять від найменшого подиху повітря чи руху глядача, – це геніальне рішення митця, який "оживив" залізну скульптуру. Повністю покриті коричневою іржею чавунні уламки, лише місцями відшліфовані до металічного блиску, надають Феніксу класичний червонуватий колір, яким його описують легенди античного світу.

Фото "Українського Фенікса" дозволяє оцінити майстерність митця та деталі твору. Фото: Марія Універсалюк

Цей шедевр сучасного мистецтва є не лише символом відродження українського народу під час трагічних подій, але також служить благородною метою допомоги дітям, постраждалим від війни.

Зараз виконавчий директорат Міжнародного благодійного фонду "Душа України" організовує проукраїнську виставку "Попіл Війни" у столиці Албанії, на якій будуть представлені роботи Сергія Мельникофф, створені в умовах військового конфлікту в Україні. Також на виставці буде показана велика колекція дитячих малюнків, які маленькі українці малювали, живучи в харківському метрополітені взимку 2022 року. Від самого початку повномасштабної агресії Росії діти Харкова переховувалися на станціях метрополітену від російських бомб, які постійно валилися на їхнє місто.

Сергій Мельникофф обрав Албанію для створення Міжнародного реабілітаційного центру, призначеного для допомоги українським дітям, які втратили кінцівки внаслідок війни. Федеральна влада США дозволила американському представництву фонду "Душа України" – The Soul of Ukraine Foundation, Inc., фінансувати центр за рахунок коштів, зібраних в США.

"Телеграф" висловлює впевненість у тому, що два визнані митці та філантропа – албанський прем'єр-міністр Еді Рама та американський громадський діяч Сергій Мельникофф – знайдуть взаєморозуміння в такому благородному проєкті. Діяльність центру імені Матері Терези включає не лише навчання українських дітей, але і тісне взаємодію з албанськими малятами, а також реалізацію численних спільних проєктів, включаючи ігрові майданчики, обладнання ігрових симуляторів у великому старому літаку, а також будівництво великої громадської арт-галереї.

Сергій Мельникофф продовжує порушувати важливі питання через своє мистецтво, закликаючи народи до миру, підтримуючи тих, хто постраждав внаслідок війни, і створюючи твори, які несуть у собі не лише символіку, але й глибокий зміст. Його ініціативи дозволяють звернути увагу світової спільноти на трагедію в Україні і одночасно привернути кошти для допомоги тим, хто потребує підтримки та реабілітації.

Приєднуйтеся до проєкту Міжнародного реабілітаційного центру для українських дітей війни!

Про проєкт "Чотири вершники Апокаліпсиса" Сергія Мельникофф, a.k.a. MFF, читайте тут.