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Як це було: "Телеграф" представляє величну галерею унікальних фотографій Революції Гідності

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
Дата публікації
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Автор
Люди Майдану Новина оновлена 06 грудня 2023, 11:17
Люди Майдану

Світлини відомого американського митця Сергія Мельникофф відтворюють історію Майдану від першого до останнього дня

У десяту річницю Революції Гідності "Телеграф" пропонує своїм читачам галерею унікальних світлин, зроблених на Майдані відомим американським фотографом. Особлива цінність цих зображень полягає в тому, що Сергій Мельникофф, також відомий як MFF, створював цю унікальну колекцію протягом всіх днів Революції – від першого до останнього.

Артдиректорка Міжнародного благодійного фонду Душа України Тетяна Александрова
Артдиректорка Міжнародного благодійного фонду "Душа України" Тетяна Александрова на відкритті виставки "Люди Майдану" у 2014 році на подвір'ї Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві

Ці фото не лише свідчать про важливі історичні події, які визначили сучасний вигляд України, але є й високохудожніми творами, що увійшли до експозиції "Люди Майдану", яку автор разом з Тетяною Александровою та Геннадієм Корольовим з благодійного фонду "Душа України" п'ять років возили по всьому світу. Вуличну виставку "Люди Майдану" бачили мешканці Чилі, Люксембургу, а також Маямі, Риги та багатьох інших міст. Російськомовні варвари неодноразово намагалися зруйнувати цю величезну виставку в центрі Риги, створюючи казкову рекламу автору цих світлин.

Сергій Мельникофф сказав про ці погроми на його виставці так: "Росіян у всьому світі називають свинями не тому, що їх країна, будинок, подвір'я та квартири схожі на сміттєзвалище. У них до неможливості брудні душі".

Виставка Люди Майдану на центральній площі найбільшого міста штату Флорида – Джексонвілл у 2017 році
Виставка "Люди Майдану" на центральній площі найбільшого міста штату Флорида – Джексонвілл у 2017 році

Сергій зробив 11 тисяч світлин Революції Гідності, практично живучи на Майдані. Але іноді, залишивши камеру за спиною, він брав у руки довгий "дрин" і відганяв ним "беркутівців". Є навіть знімок оператора Рейтер, що фіксує американця за цією благородною справою під час одного зі штурмів на барикадах.

"Телеграф" розглядає можливість випуску однойменного фотоальбому. А поки ми щотижня будемо публікувати підбірку унікальних фотографій, наданих нашій редакції американським фотографом з козацьким корінням.

Добірку текстів спогадів майданівців робили Тетяна Александрова і Геннадій Корольов, у межах діяльності Міжнародного благодійного фонду "Душа України".

Чоловік прикурює від відкритого вогню
Дай-но прикурити…

"На Майдані я бачив молодих, бідних людей, майже мого віку, які не мають жодних перспектив. Вони не раз казали, що вони борються за свободу і здатні померти за неї" (Якуб Шимчак).

Кочегар революції
Кочегар революції

"Пам’ятаю, як несли тіло, а хлопчик виявився живий, яка це була радість. Іще – я ніколи не забуду звук, з яким стріляє снайперська гвинтівка. Сухий тріск. Ніби ламається гілка" (Лариса Суліменко).

Ранок січня 2014 року
Ранок січня 2014 року
Переможець
Переможець

"Буде Майдан стояти 10 років, чи завтра його розберуть на сувеніри – не так і важливо, тому що речі, за які він боровся, – в кожному з нас. Майдан – це не намети, барикади, покришки та коктейлі. Майдан – це ми, ті люди, які носять його ідеї й готові за них боротись, відстоювати їх навіть ціною власного життя" (Андрій Юркевич).

Нічна зміна - дівчата
Нічна зміна

"Вам смішно? А я згадую все це і мені навіть зараз страшно. Мирні наївні панночки, в жодному разі не опозиціонерки. Які встали і пішли. Як виявилося – разом з мільйоном інших таких же. Але ми, коли збиралися, про це ще не знали. Кожна йшла тільки за себе. Тому що з нами так не можна. Ми не дозволяємо…" (Катя).

В авангарді
В авангарді

"Наших" поранених не було. Але, коли ти бачиш двадцятирічного хлопчину-ВВсника, який повзе з перебитими ногами, закусивши губу, щоб не кричати, "нашими" стають усі, кому потрібна допомога. Це вже не вороги – це звичайні люди, яким дуже боляче".

Розвізник чаю
Розвізник чаю

"Коли я згадую усе, то таке враження, що це був всього лише фільм, що цього ніколи не відбувалося в моєму житті. Є такий синдром "заперечення" чи "відторгнення". Майдан мені ніколи не снився, так що, ймовірно, це працює…" (Якуб Шимчак).

Останній заслін
Останній заслін

"Згадайте, як було: крім страху і відчаю, то були кілька днів найбільшого за багато-багато років пробудження нашої нації, наше особисте пробудження. Згадайте, що разом ми сила, і що ми ще не перемогли… Майдан ще не закінчено. Чи не змарнуємо того шансу, який отримали наприкінці лютого, – все залежить від нас".

Стадіон "Динамо"
Стадіон "Динамо"

"Знаєте, є відчуття поза межами страху і болю? Це коли вже навіть не страшно. Коли просто ніяк".

Це наша епоха!
Це наша епоха!

"Я просто так, піднявши руки, спокійно почала переходити. Чомусь я свято вірила, що бронежилет і червоний хрест на футболці збережуть мене. Десь посеред шляху я відчула, що мене хтось тягне за одяг. Це був боєць, який більше за мене бачив, по кому стріляють. В руках у нього був дерев’яний щит. Він, ризикуючи власним життям, рятував моє…" (Лариса Суліменко).

Штурм Майдану
Штурм Майдану

– Іншого шансу у нас вже не буде! Це Фермопіли!

– Ніч довга, але не вічна. Коли Христос висів на хресті, йому здавалося, що Господь покинув його, але ні. Молитва – це наш останній форпост…

– Не бійтеся, ми безсмертні! Ми переможемо! – співали зі сцени святі отці України.

Вільний народ - напис Рабів до раю не пускають
Вільний народ

Громадянин!

Ти не згадуй бога всує!

Він рабів і трусів не чує!

"Народне віче"

Міжнародний благодійний фонд "Душа України" виставляє на доброчинний продаж одну з найзначніших робіт, що розкриває українську душу в дні Революції Гідності. Легендарний американський фотомитець Сергій Мельникофф, a.k.a. MFF, зробив цю панорамну світлину з даху готелю "Україна" 8 грудня 2013 року. У цей день на Майдані зібралося близько мільйона людей.

Якщо вам необхідно зробити пам'ятний та максимально патріотичний подарунок, то це є найкращий вибір.

Усі гроші автор жертвує через фонд "Душа України" на будівництво Реабілітаційного центру в Албанії для українських дітей, які втратили кінцівки внаслідок війни.

Сергій Мельникофф на тлі світлини Народне віче

Переглянути фрагмент світлини у великій якості (у десятиразовому стиску).

фрагмент світлини Народне віче

"Народне віче"

Друк на полотні, зарамленому в білий із золотом багет.

Розміри світлини: 30 х 120 см.

Вартість 20 000 грн.

Друк на акриловому склі завтовшки 8 мм.

Розміри світлини: 30 х 120 см.

Вартість 40 000 грн.

Авторський сертифікат автентичності, виконаний лазерним гравіюванням на нержавіючій металевій пластині формату А4, яка закріплена на полірованій дошці з бука.

Вартість: 5000 грн.

Замовлення світлини "Народне віче" надсилати сюди: [email protected]