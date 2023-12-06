Як це було: "Телеграф" представляє величну галерею унікальних фотографій Революції Гідності

Світлини відомого американського митця Сергія Мельникофф відтворюють історію Майдану від першого до останнього дня

У десяту річницю Революції Гідності "Телеграф" пропонує своїм читачам галерею унікальних світлин, зроблених на Майдані відомим американським фотографом. Особлива цінність цих зображень полягає в тому, що Сергій Мельникофф, також відомий як MFF, створював цю унікальну колекцію протягом всіх днів Революції – від першого до останнього.

Артдиректорка Міжнародного благодійного фонду "Душа України" Тетяна Александрова на відкритті виставки "Люди Майдану" у 2014 році на подвір'ї Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві

Ці фото не лише свідчать про важливі історичні події, які визначили сучасний вигляд України, але є й високохудожніми творами, що увійшли до експозиції "Люди Майдану", яку автор разом з Тетяною Александровою та Геннадієм Корольовим з благодійного фонду "Душа України" п'ять років возили по всьому світу. Вуличну виставку "Люди Майдану" бачили мешканці Чилі, Люксембургу, а також Маямі, Риги та багатьох інших міст. Російськомовні варвари неодноразово намагалися зруйнувати цю величезну виставку в центрі Риги, створюючи казкову рекламу автору цих світлин.

Сергій Мельникофф сказав про ці погроми на його виставці так: "Росіян у всьому світі називають свинями не тому, що їх країна, будинок, подвір'я та квартири схожі на сміттєзвалище. У них до неможливості брудні душі".

Виставка "Люди Майдану" на центральній площі найбільшого міста штату Флорида – Джексонвілл у 2017 році

Сергій зробив 11 тисяч світлин Революції Гідності, практично живучи на Майдані. Але іноді, залишивши камеру за спиною, він брав у руки довгий "дрин" і відганяв ним "беркутівців". Є навіть знімок оператора Рейтер, що фіксує американця за цією благородною справою під час одного зі штурмів на барикадах.

"Телеграф" розглядає можливість випуску однойменного фотоальбому. А поки ми щотижня будемо публікувати підбірку унікальних фотографій, наданих нашій редакції американським фотографом з козацьким корінням.

Добірку текстів спогадів майданівців робили Тетяна Александрова і Геннадій Корольов, у межах діяльності Міжнародного благодійного фонду "Душа України".

"На Майдані я бачив молодих, бідних людей, майже мого віку, які не мають жодних перспектив. Вони не раз казали, що вони борються за свободу і здатні померти за неї" (Якуб Шимчак).

Кочегар революції

"Пам’ятаю, як несли тіло, а хлопчик виявився живий, яка це була радість. Іще – я ніколи не забуду звук, з яким стріляє снайперська гвинтівка. Сухий тріск. Ніби ламається гілка" (Лариса Суліменко).

Ранок січня 2014 року

Переможець

"Буде Майдан стояти 10 років, чи завтра його розберуть на сувеніри – не так і важливо, тому що речі, за які він боровся, – в кожному з нас. Майдан – це не намети, барикади, покришки та коктейлі. Майдан – це ми, ті люди, які носять його ідеї й готові за них боротись, відстоювати їх навіть ціною власного життя" (Андрій Юркевич).

Нічна зміна

"Вам смішно? А я згадую все це і мені навіть зараз страшно. Мирні наївні панночки, в жодному разі не опозиціонерки. Які встали і пішли. Як виявилося – разом з мільйоном інших таких же. Але ми, коли збиралися, про це ще не знали. Кожна йшла тільки за себе. Тому що з нами так не можна. Ми не дозволяємо…" (Катя).

В авангарді

"Наших" поранених не було. Але, коли ти бачиш двадцятирічного хлопчину-ВВсника, який повзе з перебитими ногами, закусивши губу, щоб не кричати, "нашими" стають усі, кому потрібна допомога. Це вже не вороги – це звичайні люди, яким дуже боляче".

Розвізник чаю

"Коли я згадую усе, то таке враження, що це був всього лише фільм, що цього ніколи не відбувалося в моєму житті. Є такий синдром "заперечення" чи "відторгнення". Майдан мені ніколи не снився, так що, ймовірно, це працює…" (Якуб Шимчак).

Останній заслін

"Згадайте, як було: крім страху і відчаю, то були кілька днів найбільшого за багато-багато років пробудження нашої нації, наше особисте пробудження. Згадайте, що разом ми сила, і що ми ще не перемогли… Майдан ще не закінчено. Чи не змарнуємо того шансу, який отримали наприкінці лютого, – все залежить від нас".

Стадіон "Динамо"

"Знаєте, є відчуття поза межами страху і болю? Це коли вже навіть не страшно. Коли просто ніяк".

Це наша епоха!

"Я просто так, піднявши руки, спокійно почала переходити. Чомусь я свято вірила, що бронежилет і червоний хрест на футболці збережуть мене. Десь посеред шляху я відчула, що мене хтось тягне за одяг. Це був боєць, який більше за мене бачив, по кому стріляють. В руках у нього був дерев’яний щит. Він, ризикуючи власним життям, рятував моє…" (Лариса Суліменко).

Штурм Майдану

– Іншого шансу у нас вже не буде! Це Фермопіли!

– Ніч довга, але не вічна. Коли Христос висів на хресті, йому здавалося, що Господь покинув його, але ні. Молитва – це наш останній форпост…

– Не бійтеся, ми безсмертні! Ми переможемо! – співали зі сцени святі отці України.

Вільний народ

Громадянин!

Ти не згадуй бога всує!

Він рабів і трусів не чує!

"Народне віче"

Міжнародний благодійний фонд "Душа України" виставляє на доброчинний продаж одну з найзначніших робіт, що розкриває українську душу в дні Революції Гідності. Легендарний американський фотомитець Сергій Мельникофф, a.k.a. MFF, зробив цю панорамну світлину з даху готелю "Україна" 8 грудня 2013 року. У цей день на Майдані зібралося близько мільйона людей.

Якщо вам необхідно зробити пам'ятний та максимально патріотичний подарунок, то це є найкращий вибір.

Усі гроші автор жертвує через фонд "Душа України" на будівництво Реабілітаційного центру в Албанії для українських дітей, які втратили кінцівки внаслідок війни.

Переглянути фрагмент світлини у великій якості (у десятиразовому стиску).

"Народне віче"

Друк на полотні, зарамленому в білий із золотом багет.

Розміри світлини: 30 х 120 см.

Вартість 20 000 грн.

Друк на акриловому склі завтовшки 8 мм.

Розміри світлини: 30 х 120 см.

Вартість 40 000 грн.

Авторський сертифікат автентичності, виконаний лазерним гравіюванням на нержавіючій металевій пластині формату А4, яка закріплена на полірованій дошці з бука.

Вартість: 5000 грн.

Замовлення світлини "Народне віче" надсилати сюди: [email protected]