Вдома їх не дочекалися рідні: на Львівщині попрощалися із чотирма військовими

Двоє військових стали на захист Батьківщини на початку повномасштабної війни, двоє – у 2023 році

У День Збройних сил України у Львівській області прощаються із чотирма захисниками, які загинули у важких боях із російськими окупантами. Молодшому з них було лише 26 років.

Йдеться про воїнів Володимира Сачала, Андрія Шевченка, Богдана Дмитрика та Олександра Іванічкіна. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської обласної військової адміністрації.

Володимир Сачала став на захист Батьківщини у січні 2023 року та служив у складі 24 бригади. Наприкінці листопада хлопець загинув унаслідок мінометних обстрілів. Захиснику було лише 26 років. Удома в нього залишилася дружина.

Андрій Шевченко захищав Україну у складі ВЧ А-4010 із лютого 2023 року. Він був на Бахмутському напрямі. 13 березня під час виконання бойового завдання чоловік загинув. Вдома в нього залишилися батьки, дружина, син та сестра.

Богдан Дмитрик пішов добровольцем на війну на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік був у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. 1 грудня він загинув. Вдома у воїна залишилися батьки, дружина та дочка.

Олександр Іванічкін також стояв на захисті України від початку повномасштабного вторгнення. Він пішов на фронт добровольцем. Чоловік служив у складі 5 окремої штурмової Київської бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України. Він загинув 29 листопада. У захисника залишилися мама, сестра та двоє синів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські пропагандисти запустили у мережі фейк про те, що Володимиру Сачалі було 17 років. Проте начальник Служби у справах дітей Львівської ОВ Володимир Лис заявив, що це є брехня.