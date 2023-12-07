На фронті загинув провідний інженер "Енергоатому": пішов добровольцем у перші дні війни

У Олександра залишилися діти та дружина

Україна щодня втрачає своїх захисників та захисниць. На жаль, ще один Герой віддав своє життя за Україну.

На фронті загинув провідний інженер відділу Науково-технічного центру "Енергоатома" Олександр Синельников, повідомляє пресслужба компанії. Зазначається, що вихід на бойове завдання під Куп’янськом 4 грудня 2023 року став для нього останнім.

З перших днів війни Росії проти України Олександр пішов добровольцем та вступив до лав Печерського ТрО стрільцем. Пізніше боронив нашу Батьківщину у складі 205-го окремого батальйону ТрО.

Двічі був поранений – у боях за Соледар та Бахмут, проте все одно продовжував захищати Україну. Нещодавно отримав чергове підвищення до головного сержанта роти. У Олександра залишилося двоє дітей шкільного віку – 7 та 12 років, дружина і батьки.

Нагадаємо, на фронті під Бахмутом загинув 49-річний футболіст із Бучі (Київська область) Олег Макаренко. Смертельні поранення він отримав 28 листопада 2023 року.