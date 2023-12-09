Воїни із бригади Івана Богуна показали, як ліквідували танк разом із росіянами (відео)

Українські воїни продовжують нищити російських окупантів. На одному із напрямків ворог був підірваний разом із танком.

Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна показала кадри своєї роботи. На кадрах видно, що ворог розлетівся на кілька метрів.

Так, на відео, яке військові зняли за допомогою дрона, видно, як посеред поля стоїть російський танк. На ньому є екіпаж, а ще кілька окупантів підходять до нього з різних боків. Але танк вибухає і росіяни, які були поряд із ним, розлетілися на кілька метрів та попадали. Хтось зміг підвестися, а хтось так і не піднявся. Ті, хто так і не встиг дійти до танка, на власні очі побачили смерть побратимів.

"Працює розрахунок "Вінні". Рота ПТРК 1-ої ОбрСПп ім. Івана Богуна", — лаконічно підписали кадри військові.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що знищено дорогу зброю Росії. Для її ліквідації знадобилося лише два українські дрони.