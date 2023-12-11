Мобілізація та рекрутинг: у Раді розповіли, що робити, якщо армії потрібна піхота

Добровольці повинні мати право обирати, де саме проходити службу

Запровадження Міністерством оборони рекрутингу на службу у Збройних силах України є правильним. Проте для залучення якомога більшої кількості людей до армії потрібно орієнтуватись на досвід тих підрозділів, яким самостійно вдається рекрутувати нових бійців.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказала член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Вона підкреслила, що "печерний спосіб" викрадення людини з вулиці не є припустимим.

"Я б хотіла бачити, щоб кожен вид, рід сил мав право на рекрутинг людей для себе під свої бригади, під свої вільні посади. І коли люди приходять добровольцями, то чому не можна запропонувати бригаду і посаду, а відтак і військово-облікову спеціальність, яку можна здобути? Це ж по-людськи. Рекрутинг — це правильно, якщо ми маємо таке падіння моральної готовності українців", – зазначила нардепка.

Коментуючи заяви військових, що армії крім механіків та слюсарів потрібна саме піхота, Бобровська наголосила, що має бути абсолютно виважений і грамотний підхід до проведення рекрутингу. Водночас нардепка зазначила, що вже не буде масового приходу добровольців.

"Але та частина, яка прийде, вона б мала право обирати. А та частина, яка буде мобілізована за повісткою… Тоді вмикається фактор мобілізації і примусу", – підкреслила вона.

Бобровська заявила, що люди йдуть до підрозділів, де є гарний командир та гарний колектив. За її словами, комфорт у колективі важливий для військовослужбовців.

"Чому "Хартія" (13 бригада НГУ. — Ред.) чи 3-тя Штурмова бригада ЗСУ може рекрутувати людей? Тому що там є колектив, морально-психологічне забезпечення, патронатні служби працюють із сім'ями, командири ідеологічно заряджені, є розуміння цінності колективу. І люди туди тягнуться. Чому ці кейси можуть бути успішні, а в іншому підрозділі — тотальний провал? Може, пора задуматись про двосторонню відповідальність, командирську в тому числі", – підсумувала нардепка.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Маємо провал з мобілізації": член комітету з нацбезпеки про викрадення людей військкомами, "недоторканний" Київ та хабарі за відстрочку.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Міноборони України залучить до процесу мобілізації найбільші рекрутингові компанії.