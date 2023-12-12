На тлі поверженої російської військової техніки у Києві відбулася фотосесія Великого Герба України для легендарного журналу National Geographic

Автор інсталяції Сергій Мельникофф допомагав будувати потрібний кадр за допомогою технологій XXI століття

Марія Універсалюк, висхідна зірка фотографічного мистецтва, приїхала з Одеси для проведення постановчої фотосесії в центрі Києва, яку в режимі онлайн з Албанії курував добре відомий українцям американський фотохудожник Сергій Мельникофф, він же – MFF.

Марія ангажована Міжнародним благодійним фондом "Душа України" як репортажний фотограф у грандіозний проєкт Сергія Мельникофф та "Телеграфу" – "Чотири вершники Апокаліпсиса". У межах цього глобального проєкту Марія Універсалюк створюватиме фотолітопис історії створення найграндіознішої за своїм задумом панорами за всю історію фотографії. До участі у проєкті "Чотири вершники Апокаліпсиса" запрошені сто світових знаменитостей — від Арнольда Шварценеггера до Білла Гейтса. На початку наступного року Марія полетить на один з концертів Мадонни, щоб сфотографувати знамениту на весь світ співачку, яка вийшла на сцену після тяжкої хвороби з прапором України на плечах.

Мадонна запалює! Американська співачка 14 жовтня під час першого концерту в рамках The Celebration Tour з’явилася на сцені в Лондоні з українським прапором. Зверніть увагу на камуфляжні штани військового зразка у помічниці королеви світової сцени. Автор фото не відомий

Мадонна (повне ім’я – Мадонна Луїза Вероніка Чикконе) народилася 16 серпня 1958 року у штаті Мічиган у США. У віці 20 років вона переїхала до Нью-Йорка заради скромної кар’єри в танцювальній трупі. Спочатку виконавиця була учасницею різних рок-груп, а потім розпочала власну сольну програму. Мадонну занесли до Книги рекордів Гіннесса як найуспішнішу комерційно виконавицю в історії. Річний прибуток співачки перевищує 360 мільйонів доларів. За професійну кар’єру Мадонни було продано понад 300 млн її альбомів і синглів. Вона семиразова володарка премії "Греммі".

Великий Герб України з попелу війни – символ людей із залізною волею!

У зимовий день на Михайлівську площу в історичній частині Києва заїхав вантажний бус благодійного фонду "Душа України", з якого вивантажили та встановили перед розбитою рашистською військовою технікою скульптуру у вигляді Великого Герба України, створену Сергієм Мельникофф з уламків мін та артилерійських снарядів. Поряд зі скульптурою стали два козацькі генерали. Це були відставні українські військові Віктор Балицький та В’ячеслав Падалко, гідні борці з Чорнобильською катастрофою.

Створена в Одесі з уламків боєприпасів скульптура Великого Герба України на тлі поваленої російської військової техніки у центрі української столиці. Поряд з гербом фотографу позують потомствені козаки Віктор Балицький (ліворуч) та В’ячеслав Падалко з Всеукраїнського об’єднання вільних козаків ВОВК. Фото: Марія Універсалюк

Ліквідатори, що вижили в боротьбі зі страшною аварією на Чорнобильській атомній електростанції, Балицький і Падалко (йому виповнилося 80 років) гордо дивилися в камеру в руках тендітної жінки, ніби й зовсім не помічаючи морозцю, яким того дня прихопило українську столицю.

А фотосесія все розтягувалася за часом. Метр фотографії Мельникофф, спостерігаючи за роботою Марії через телефон одного з членів фонду, давав поради щодо побудови сцени. Адже Герб, зібраний з уламків боєприпасів, покритих іржею, знімати на тлі такого ж кольору російського танка було складним завданням. І те, що знімання робили для ілюстрації статті в легендарному журналі National Geographic, цю проблему лише подесятерило.

Так технології XXI століття надають можливість двом фотографам, що знаходяться один від одного на відстані тисячі кілометрів, будувати потрібний кадр прямо під час знімання. Є лише один народ у світі, який використовує ці ж здобутки людської цивілізації для того, щоб убивати жінок та дітей по всьому світу

На Михайлівській площі було присутнє все керівництво фонду "Душа України" на чолі з Валерієм Гребенюком, який відповідає за доставлення в Україну медичного обладнання від одного з найбільших американських благодійних фондів Project CURE, яким керує дочка знаменитого сенатора Джона Маккейна – Меган. Українські волонтери, які взяли Марію під свою опіку, допомагали пересувати по Михайлівській площі стокілограмову чавунну інсталяцію.

Фотосесія Великого Герба України мала цілком благородну мету: не тільки просувати впізнаваність у світі української символіки – журнал National Geographic лише у США виходить тримільйонним тиражем, – а й максимально популяризувати сам твір. Фонд "Душа України" планує виставити Великий Герб на один зі світових аукціонів, щоби фінансувати Міжнародний реабілітаційний центр, який будується в Албанії для українських дітей, що втратили кінцівки внаслідок нападу Росії на мирну країну.

Віктор Балицький розглядає деталі інсталяції. Фото: Марія Універсалюк

Саме з метою популяризації та впізнаваності скульптуру українського герба місяць тому встановлювали у Володимирському кафедральному соборі Києва, де унікальний витвір сучасного мистецтва освятив архієпископ Андрій. А виконання державного гімну України Національним заслуженим академічним хором ім. Григорія Верьовки підняло рівень урочистої церковної церемонії фактично до державного.

Відеосюжет Укрінформ про освячення скульптури "Великий Герб України" у Володимирському кафедральному соборі 1 листопада 2023 року

Сергій Мельникофф витратив понад два місяці на створення грандіозної інсталяції Великого Герба України. Разом з Віктором Бєльчиком, віртуозним зварювальником з Одеси, вони змогли з максимальною точністю підібрати з тисяч уламків мін та артилерійських снарядів ті з них, які склалися в унікальний пазл.

Скульптура Великого Герба не з’явилася б на світ, якби не допомога українців, зокрема безпосередньо у зоні бойових дій. Коли ідея зробити величну інсталяцію з уламків боєприпасів спала на думку американському художнику, MFF знаходився в горах Албанії – у нього є там будинок. Але сказано – зроблено! І закрутилось. Добре, що сучасні технології відеозв’язку дозволяють координувати роботу на будь-якій відстані.

В Одесі знайшовся, за словами Сергія, чудовий виконавець. Ним виявився Федір Кусковальський. Нині Федір – головний інженер дитячого реабілітаційного центру, який фонд "Душа України" планує збудувати на узбережжі Адріатики 2024 року.

Друзі Федора – фермери Антон Кудін та Іван Наконечний зібрали зі своїх полів величезну кількість уламків від російських РСЗВ – українська земля, там, де пройшли рашисти, перетворилася на суміш російського заліза та українського чорнозему. До Одеси було відправлено "Новою поштою" сотні кілограмів чавунних уламків. Генерал прикордонної служби Юрій Лисюк організував доставку до одеської майстерні художника великих частин розбитої у боях російської військової техніки. З них MFF створив символічну інсталяцію "Колесо Фортуни".

Чергова порція уламків боєприпасів прибула до майстерні Віктора Бєльчика. Фото: MFF

Витрати, пов’язані з роботою над артоб’єктами, об’єднаними загальною назвою "Попіл Війни", взяли на себе Олександр Костецький та Крістіна Гойман, творці однієї з IT-компаній.

Віктор Бєльчик закріплює електрозварюванням деталі артінсталяції "Колесо Фортуни", головний елемент якої — простріляна кулею каска рашистського солдата, який прийшов на українську землю вбивати мирних жителів. Відео: MFF

У січні 2024 року ці символічні твори демонструватимуться на виставці "Попіл Війни" у столиці Албанії – Тирані. "Телеграф" розповість про цей захід у спеціальній публікації.

"Російський воєнний корабель…"

Для фінансової допомоги Реабілітаційному центру ім. Матері Терези в Албанії для українських дітей, які стали інвалідами через російську військову агресію, Міжнародний фонд "Душа України" пропонує унікальну сувенірну продукцію.

Браслети виготовлені з металу російських ракет РСЗВ та забезпечені офіційним сертифікатом автентичності. Кольорова упаковка з інформацією про дитячий реабілітаційний центр свідчить, що покупка є 100% пожертвуванням

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