Мобілізація в 2024 році: яких професіоналів не вистачає в ЗСУ

Загальна мобілізація триватиме щонайменше до 14 лютого 2024

Мобілізація в Україні не припиняється. Наразі ЗСУ потрібні не тільки представники цивільних спеціальностей, які могли б працювати із забезпеченням, а й професійні військові.

Серед найнеобхідніших військових спеціальностей — штурмовики, оператори БпЛА, оператори радіоелектронної розвідки та боротьби і водії. Про це в коментарі "Еспресо" розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко. Він зазначив, що аби піхотинець-штурмовик міг виконувати свої обов'язки потрібні на кожного по два військових для забезпечення.

На необхідності професіоналів на фронті наголошує і полковник запасу Роман Світан. В коментарі ТСН він зазначив, що Україні потрібно 300-350 тисяч професійних військових для оборони та звільнення територій. Мобілізувати всіх підряд не потрібно, адже людей у ворога більше. За його підрахунками один професіонал може замінити сотню солдатів. Світан вважає, що такими професіоналами можуть стати силовики та правоохоронці. Залучати професіоналів до війська він пропонує не тільки призовом, а й рекрутинговими кампаніями.

"Телеграф" розповідав, що на думку члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломії Бобровської ті, хто вирішує добровільно стати на захист держави мають мати змогу обирати, де саме вони служитимуть.