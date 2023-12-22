Був в окупації із початку вторгнення: Україні вдалося повернути з РФ ще одну дитину (фото)

Хлопчик перебував під окупацією 18 місяців

Україна повернула додому 12-річного хлопчика, який з перших днів повномасштабної війни перебував на тимчасово окупованій території України. Згодом дитину вивезли на територію Росії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні.

"Але через вторгнення РФ перебував під окупацією близько 18 місяців! І ще чотири місяці – на території Росії! Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі", – підкреслив омбудсман.

Лубінець зазначив, що мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до офісу омбудсмана з проханням допомоги повернути її сина.

"Офіс омбудсмана напрацював шлях повернення, подбавши про логістичний, безпековий та інші напрямки. Це було непросто, але результат того вартий: хлопчик – вдома", — написав він.

Нагадаємо, Україна повернула додому підлітка Богдана Єрмохіна, якого в 2022 році незаконно депортували з Маріуполя в рф і хотіли мобілізувати. Своє 18-річчя хлопець відсвяткував уже на батьківщині.