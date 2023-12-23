Без батька залишилися четверо дітей: на фронті загинув десантник зі Львівщини

Герой потрапив до війська влітку цього року

В Україні у боях з окупантами щодня гинуть найкращі сини та доньки країни. Цього разу сумна звістка прийшла у Львівську область.

Як повідомляє пресслужба Сокальської міської ради, 11 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання у ході бойових дій у Донецькій області загинув житель Сокаля Войтун Михайло Анатолійович. Йому було 27 років.

У міськраді зазначили, Михайла призвали на військову службу 16 червня 2023 року. Він служив командиром відділення десантно-штурмового відділення військової частини А0224.

"Відтепер йому назавжди 27… Ще жити і жити на думці було, виховувати дітей, а клятий ворог обірвав молоде життя. У Михайла залишилися батьки, дружина Ганна, діти Діана, Анора, Радимир, Злата, троє сестер і брат", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув український суддя з боксу міжнародної категорії Ельчин Мурадов. Рефері потрапив під артилерійський удар.