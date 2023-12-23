Мінус три сотні окупантів: українські воїни зірвали наступ росіян на одному із напрямків (відео)

Ворог намагався прорвати штурмом оборону ЗСУ

Українські військові продовжують нищити російських окупантів на фронті. На цей раз воїни бригади Івана Богуна зуміли зірвати масований наступ ворога за допомогою вітчизняної САУ "Богдана",

Відео публікують Facebook на сторінці 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна. Частину російських солдатів, які потрапили на відео, було ліквідовано, а іншу частину — поранено.

На кадрах із дрона видно, як кілька сотень російських солдатів розтягнулися в лінію та намагалися штурмом взяти українські позиції. Але захисники оперативно відреагували на спробу ворога прорватися та накрили його артилерійським вогнем.

Поки окупанти намагалися обережно пробиратися крізь посадку та поле, українські захисники завдавали точних ударів у ціль. Слідкував за роботою та коригував удари БПЛА.

За даними радіоперехоплень, втрати росіян під час невдалого штурму склали 300 осіб.

"Утилізація російських загарбників в експрес режимі продовжується. Ворог намагався здійснити масований наступ, але САУ 2С22 "Богдана" змінила їхні плани", — описали свою роботу бійці бригади імені Івана Богуна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Авдіївкою знищили батальйон росіян. Атаки за українськими позиціями проходять уже без підтримки танкових колон.