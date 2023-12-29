"З прийдешнім!" Росіяни пробили дно радістю з приводу ранкового обстрілу України

Іншого годі й було чекати…

Росіяни красномовно висловились щодо їхнього масованого ракетного удару по Україні, унаслідок якого постраждало чимало українських міст. Наївшись пропаганди та оскаженів від знищення ВДК "Новочеркаськ", вони почали коментувати новини про ракетну атаку.

Основний меседж — роботу армії РФ оцінили високо та бажають Україні ще більше страждань та смертей. Ці перли для вас зібрав "Телеграф".

Росіяни називають масований обстріл 29 грудня та влучання у цивільну інфраструктуру, житлові будинки передноворічним святкуванням та щиро радіють йому. Пишуть, що це ще було мало і треба більше крові. Бажають смерті навіть своїм рідним, які живуть в Україні.

Є й такі, які обʼїлись пропаганди росЗМІ та вважають, що у житлові будинки влучила українська протиповітряна оборона, яка намагалась збити ракети. Великодушно пишуть, щоб Україна більше не збивала їхні цілі, адже "нам же гірше".

Також росіяни пишуть, що в Україні варто зрівняти все з землею, як у Секторі Гази, завдавши ще більше втрат.

Раніше "Телеграф" писав, що 18-річний киянин, який став свідком ворожої атаки на столицю, поділився тим, що побачив на власні очі.