Нагодували Моргенштерна борщем і самі "наїлись" хейту: мережу підірвало скандальне відео з учасницями "Холостяка"

Українізація іноагента пішла не за планом…

Мережу сколихнуло відео, у якому російського репера Моргенштерна дві українки нагодували борщем, а потім напівроздягненні веселись з ним на сцені. Дівчата, які спровокували новий скандал, це — блогерки та учасниці "Холостяка-11" Адель Асанті та Христина Пустовар.

Концерт проходив на Балі. А відео дійства опублікувала в Instagram колишня порноакторка та учасниця "Холостяка-11" Адель Асанті.

Російський репер подякував дівчатам за борщ українським "Дякую". Адель Асанті, не зволікаючи, додала у підпис до відо слова: "За такий український борщ гріх не подякувати. Лагідно українізуємо іноагента".

Фото з концерту російського репера

Зауважимо, що Моргенштерн внесений до "чорного списку" Мінкульту і йому заборонений вʼїзд в Україну. На початку вторгнення РФ в Україну російський репер засудив дії Кремля, але нещодавно заявив, що не проти виступити в окупованому Донбасі, якщо йому дозволять повернутися додому.

Реакція користувачів мережі не забарилась

За таке "братання" з росіянином українок облаяли в коментарях.

Адель Асанті вже встигла прокоментувати витівку

А от у коментарі Фактам ICTV Адель Асанті розповіла, що спільні знайомі запросили її та Христину на концерт репера. Вона вважає, що це частина "інформаційної війни".

"Я не знала, якою буде реакція на такий перфоманс. Можна ж і на горіхи отримати. Та розуміла, що буде багато хейту через цю історію. Але мене приємно вразила реакція артиста, коли він сказав українською "дякую". Інформаційна війна може бути різною і такою, зокрема. Інстаграм в наш час це засіб донести інформацію. Хто слідкує за моїм життям, знає, що це не перша моя акція, коли я привертаю увагу до України", – сказала дівчина.

Раніше "Телеграф" писав, що популярний український виконавець Діма Монатік поділився, чому вирішив перекладати свої пісні українською мовою. За словами артиста, спочатку він був категорично проти, однак після одного випадку змінив свою думку.