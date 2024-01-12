Українці хочуть до армії: ТОП популярних вакансій та розміри зарплат

Українцям пропонують гідні зарплати у лавах Сил оборони країни

Попри посилення мобілізації, українці за власним бажанням подали 37,5 тисяч резюме на військові посади на сайтах пошуку роботи. У Міноборони не заперечують, що потребують кадрів і навіть опублікували актуальні вакансії із зазначеним розміром заробітної плати.

Про те, які вакансії сьогодні мають популярність серед українців, розповів Forbes. Водночас кількість працевлаштованих військових джоб-сайти відмовилися коментувати, посилаючись на секретність даних.

На кожному із сайтів з пошуку роботи сформувалися свої списки топових вакансій, на які подаються українці. До п’ятірки на кожному з них входять:

Work.ua : бухгалтер (67 відгуків), діловод (47 відгуків), кухар (22 відгуки), розвідник (17 відгуків), оператор БПЛА (12 відгуків).

: бухгалтер (67 відгуків), діловод (47 відгуків), кухар (22 відгуки), розвідник (17 відгуків), оператор БПЛА (12 відгуків). OLX : оператори, водії, охоронці та артилеристи.

: оператори, водії, охоронці та артилеристи. Robota.ua: прикордонники (127 відгуків), логістики (124 відгуки), медики (122 відгуки) та оператори БПЛА (57 відгуків).

Найменшу популярність мають вакансії техніка, водії та механіка — по дев’ять відгуків на кожну з вакансій. Бойовими медиками та психологами хочуть працювати не більше 20 осіб сумарно.

У Міноборони України також опублікували перелік десяти найпопулярніших вакансій. ЗСУ потребують різноманітних фахівців, а зарплата їх коливається від 17 тисяч гривень до 130 тисяч гривень на місяць.

Старший бойовий медик, Морська Піхота ЗСУ (25 000–125 000 гривень);

Водолаз-сапер, АРЗ СП ГУ ДСНС України в Луганській області (17 000–100 000 гривень);

Кулеметник, 128 окремий батальйон ТрО (21 000–121 000 гривень);

Провідний бухгалтер, 168-й окремий батальйон 120 ОБр ТрО (від 21 000 гривень);

Інспектор прикордонної служби, 105 прикордонний загін (20 000–100 000 гривень);

Водій, військовослужбовець категорії "В", Центр спеціального призначення Омега НГУ (25000–125000 гривень);

Зв’язківець, Батальйон спеціального призначення "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України (55 000–125 000 гривень);

Сапер, Буревій 1-а БрОП (25 000–130 000 гривень);

Фотограф, відеомонтаж, пресслужба, медіа, 129 окрема бригада ТрО (20 000–120 000 гривень);

Водій-кранівник (кран автомобільний), АРЗ СП ГУ ДСНС України в Луганській області (17500–100 000 гривень).

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