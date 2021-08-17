Популярний одеський табір закрили на карантин: захворіли десятки дітей і вихователі
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Число хворих може зрости ще більше
У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусної інфекції — за останніми даними, захворіло вже 42 дітей і двоє вихователів.
Про це з посиланням на свої джерела в установі пише "Думська".
Відзначається, що після прояву симптомів дітей і вихователів ізолювали і взяли у них проби біоматеріалів, які дали позитивний результат на COVID-19.
У департаменті охорони здоров'я Одеської області підтвердили, що на 15 серпня було 26 хворих, у той час як на 16 число їх стало вже 44, при цьому, кількість хворих може зрости, оскільки частина результатів ще очікується.
На даний момент табір закрито на карантин.
Варто зауважити, що навесні в "Молодій гвардії" вже фіксували випадки хвороби, але влітку захворюваність в регіоні пішла на спад і епідситуація стабілізувалася.
Як повідомляв "Телеграф", раніше екс-президент США Барак Обама влаштував вечірку на свій день народження на острові, після чого там стався спалах коронавируса.
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