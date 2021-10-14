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Вдарив ножем і скинув у вигрібну яму: під Одесою чоловік убив сусіда по будинку (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Загиблий отримав кілька ножових ударів в груди Новина оновлена 14 жовтня 2021, 09:52
Загиблий отримав кілька ножових ударів в груди

Винуватець трагедії намагався замести сліди злочину

У Роздільнянському районі Одеської області сталося вбивство через алкогольне сп’яніння.

Подробиці трагедії повідомила у вівторок, 13 жовтня, прес-служба поліції Одеської області.

В результаті різанини, яка сталася між двома сусідами, загинув житель Донеччини. Разом зі своїм 37-річним знайомим, який є уродженцем Вінницької області, вони знімали на Одещині будинок.

Як стало відомо правоохоронцям, під час чергового спільного розпивання алкоголю чоловіки затіяли суперечку. У підсумку, словесні "розбірки" перетворилася в бійку, яка і привела до трагічної розв’язки. Схопивши зі столу звичайний кухонний ніж, один із чоловіків завдав сусідові кілька ударів в груди.

Коли той затих, правопорушник вирішив приховати скоєне. Саме тому тіло жертви було скинуте у вигрібну яму туалету у дворі, а місце злочину, як і знаряддя вбивства, — частково відмиті.

Тіло загиблого опинилося у вигрібній ямі туалету
Тіло загиблого опинилося у вигрібній ямі туалету
Ніж винуватець трагедії спробував відмити від крові
Ніж винуватець трагедії спробував відмити від крові

До поліції ж звернувся власник будинку, який чоловіки знімали разом.

Згідно з інформацією поліцейських, підозрюваний уже затриманий, йому пред’явлено підозру згідно ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство). За скоєне житель Вінницької області може потрапити за ґрати на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ще одне жорстоке вбивство, пов’язане із Вінниччиною. Журналісти дізнавалися подробиці загибелі жінки, в смерті якої підозрюють її неповнолітню дочку.

Теги:
#Вбивство #Ніж #Одеська область
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