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Відмовився лікуватися: у Одесі хворий на коронавірус викинувся із вікна багатоповерхівки

Автор
Олена Вєчканова
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Загиблому виповнився 71 рік Новина оновлена 17 жовтня 2021, 09:29
Загиблому виповнився 71 рік

Захворівши, чоловік неодноразово говорив про суїцид

В Одесі загинув ковідний пацієнт, зробивши смертельний стрибок із вікна багатоповерхівки.

Таку інформацію 16 жовтня повідомив місцевий ресурс "Думська", посилаючись на особисті джерела в поліції.

Відомо, що покійному виповнився 71 рік. Згідно зі словами його дружини, він знав про діагноз "коронавірус", однак від госпіталізації в лікарні відмовлявся.

За час хвороби загиблий начебто неодноразово говорив про самогубство. Зрештою, він викинувся з вікна восьмого поверху.

Додатково повідомляється, що інцидент стався на вулиці Академіка Сахарова. Від отриманих травм від падіння чоловік помер на місці.

Слід зазначити, що це вже не перший випадок суїциду на підґрунті захворювання на коронавірус. Раніше "Телеграф" повідомляв, що схожий випадок стався і в Харкові — там з собою покінчив 42-річний чоловік, який підхопив COVID-19.

Ймовірно, це може бути пов’язано із тим, що коронавірусна хвороба здатна викликати не тільки пневмонію, а й стимулювати розвиток психічних розладів.

Теги:
#Одеса #Суїцид #Коронавірус #Covid-19
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