Тіла жертв COVID-19 складають прямо на підлозі: з’явилися фото 18+ із забитих моргів Одеси

Родичі бояться заразитися, тому не відразу забирають тіла загиблих від "корони"

В Одесі починається колапс медичної системи через спалах коронавірусу — першими постраждали морги, які не встигають справлятися з напливом тел.

Подробиці повідомляє ресурс "Одеса Новини Live".

Що відбувається в одеських моргах

За словами начальника районного відділення одного з одеських ритуальних агентств Володимира Потапчука, через ковід за добу в одній лікарні може загинути до десяти осіб.

"Смертність зросла в 4 рази в порівнянні з минулим місяцем, а родичі навіть не поспішають забирати тіла загиблих з моргів — бояться заразитися. Тому вони переповнені, там дійсно ніде вже складати тіла", — пояснив фахівець.

У місцевих Telegram-пабліках з’явилися фотографії нібито з місцевих моргів, де деякі трупи "чекають" своєї черги на підлозі установ.

Важливий і той момент, що в Одеській області завжди спостерігалася нестача патологоанатомів. Зараз же, коли всі жертви COVID-19 згідно з новими правилами повинні пройти розтин, працівників цього фаху стає ще менше — хтось просто звільняється, не витримуючи навантаження.

Іноді, каже Володимир Потапчук, за добу вмирає стільки одеситів, що в патолого-анатомічному бюро не встигають забрати все тіла на дослідження. Тому комусь доводиться чекати наступного дня.

Слід зазначити, що деякі родичі хворих на коронавірус скаржаться, що в свідоцтві про смерть часто вказують будь-яку іншу причину, але не ковід. Одне із джерел "Одеса Новини Live" зізналося, що в службі патологоанатомів існує внутрішнє розпорядження, за яким на одну добу в Одесі може бути лише певна кількість "ковідних" смертей. Так, у графі "причина" в свідоцтві з’являються записи "пневмонія", "інфаркт" і інші.

Така маніпуляція статистикою, до слова, теж змушує багатьох патологоанатомів звільнятися.

яка статистика

Коронавірусна реальність така, що Одещина вже не перший тиждень постійно знаходиться серед лідерів за кількістю виявлених нових випадків захворювання. Тільки за середу, 20 жовтня, в регіоні захворіло більше півтори тисячі осіб. За останній тиждень в області ще жодного разу не зафіксували добової кількості нових коронавірусних пацієнтів, яке б була менше тисячі.

Статистика за три місяці

З самого початку пандемії в Україні "короною" в Одеській області захворіло не менше 7,5% населення регіону.

Загальна статистика

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з кількістю померлих через "корони" не справляються і медичні установи окупованого Донецька. Там ситуація куди гірша — трупи залишають лежати в коридорах лікарень, а не моргів.