Рус

Тіла жертв COVID-19 складають прямо на підлозі: з’явилися фото 18+ із забитих моргів Одеси

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
17
Патологоанатоми на справляються зі збільшенням робочого навантаження Новина оновлена 22 жовтня 2021, 07:44
Патологоанатоми на справляються зі збільшенням робочого навантаження

Родичі бояться заразитися, тому не відразу забирають тіла загиблих від "корони"

В Одесі починається колапс медичної системи через спалах коронавірусу — першими постраждали морги, які не встигають справлятися з напливом тел.

Подробиці повідомляє ресурс "Одеса Новини Live".

Що відбувається в одеських моргах

За словами начальника районного відділення одного з одеських ритуальних агентств Володимира Потапчука, через ковід за добу в одній лікарні може загинути до десяти осіб.

"Смертність зросла в 4 рази в порівнянні з минулим місяцем, а родичі навіть не поспішають забирати тіла загиблих з моргів — бояться заразитися. Тому вони переповнені, там дійсно ніде вже складати тіла", — пояснив фахівець.

У місцевих Telegram-пабліках з’явилися фотографії нібито з місцевих моргів, де деякі трупи "чекають" своєї черги на підлозі установ.

Важливий і той момент, що в Одеській області завжди спостерігалася нестача патологоанатомів. Зараз же, коли всі жертви COVID-19 згідно з новими правилами повинні пройти розтин, працівників цього фаху стає ще менше — хтось просто звільняється, не витримуючи навантаження.

Іноді, каже Володимир Потапчук, за добу вмирає стільки одеситів, що в патолого-анатомічному бюро не встигають забрати все тіла на дослідження. Тому комусь доводиться чекати наступного дня.

Слід зазначити, що деякі родичі хворих на коронавірус скаржаться, що в свідоцтві про смерть часто вказують будь-яку іншу причину, але не ковід. Одне із джерел "Одеса Новини Live" зізналося, що в службі патологоанатомів існує внутрішнє розпорядження, за яким на одну добу в Одесі може бути лише певна кількість "ковідних" смертей. Так, у графі "причина" в свідоцтві з’являються записи "пневмонія", "інфаркт" і інші.

Така маніпуляція статистикою, до слова, теж змушує багатьох патологоанатомів звільнятися.

яка статистика

Коронавірусна реальність така, що Одещина вже не перший тиждень постійно знаходиться серед лідерів за кількістю виявлених нових випадків захворювання. Тільки за середу, 20 жовтня, в регіоні захворіло більше півтори тисячі осіб. За останній тиждень в області ще жодного разу не зафіксували добової кількості нових коронавірусних пацієнтів, яке б була менше тисячі.

Статистика за три місяці
Статистика за три місяці

З самого початку пандемії в Україні "короною" в Одеській області захворіло не менше 7,5% населення регіону.

Загальна статистика
Загальна статистика

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з кількістю померлих через "корони" не справляються і медичні установи окупованого Донецька. Там ситуація куди гірша — трупи залишають лежати в коридорах лікарень, а не моргів.

Теги:
#Одеса #Коронавірус #Морги #Covid-19
Алек Болдуін
Новини США
Трагедія в Голлівуді: актор Алек Болдуін влаштував смертельну стрілянину на зйомках
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Алек Болдуін
Трагедія в Голлівуді: актор Алек Болдуін влаштував смертельну стрілянину на зйомках
Дата публікації
Категорія
Міс Україна — Олександра Яремчук
Звання "Міс Україна 2021" отримала Олександра Яремчук: що відомо про найкрасивішу українку (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом у регіонах
Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Мер Києва Віталій Кличко
Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело
Дата публікації
Категорія
Щепитися від коронавірусу потрібно, в першу чергу, людям з хронічними хворобами. Чутки про зворотнє — міф
Як "вижити" в карантин без ковід-сертифікату і кому точно не можна вакцинуватися: відповідь МОЗ