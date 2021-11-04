Шахраї обманюють хворих на COVID-19: що за схема і як не потрапити в руки злодіям

Під "приціл" ошуканців потрапляють пацієнти на кисні

В Україні активізувався новий вид шахраїв — вони "орієнтовані" на людей, які хворіють на коронавірус.

Подробиці схеми розповіла керівниця одеського благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Так склалося, що з початку пандемії фонд опікується ковідними пацієнтами, допомагає їхній госпіталізації, а також забезпечує кисневими балонами тих, хто їх потребує. За кілька років організація почала підтримувати хворих не лише на Одещині, а й в інших областях України.

Втім, останнім часом ім’ям "Корпорації монстрів" почали прикриватись нечисті на руку люди.

За словами Катерини Ножевнікової, перші кілька випадків можна було навіть назвати смішними — трьом киснезалежним пацієнтам дзвонили з незнайомих номерів та вимагали терміново повернути балони у фонд. Причиною цього назвали "надто довге користування".

"Друга частина вже напружила. Сьогодні двом нашим підопічним зателефонували з одного і того ж номера та зажадали сплатити фонду 5000 грн. І навіть картку скинули. Тиждень тому зателефонували від мого імені нашій дарувальниці і попросили від мого імені 15 тисяч на терміновий збір", — розповіла глава БФ.

Ножевнікова підкреслює, що їхня база пацієнтів є закритою, тому вона не розуміє, звідки номери пацієнтів потрапили до рук шахраїв. За її припущенням, такі люди можуть відстежувати відправлення балонів на таксі або бути сусідами пацієнтів. При цьому вона наголосила, що "Корпорація монстрів" надає кисневі балони безкоштовно, тому будь-яка спроба витребувати у пацієнта гроші є шахрайством.

Щоб уникнути повтору не надто приємних ситуацій, Катерина Ножевнікова прийняла рішення розділити відповідальність за повернення балонів на двох осіб — себе та Мар’яну Ожхевич. Також вона пообіцяла, що всі дані шахраїв, що телефонували, включаючи номер банківської картки, будуть отримані правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався в тому, які п’ять найпопулярніших схем використовують шахраї для спілкування з довірливими людьми.