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"Коронавірус зі статевими органами": люди обурені пам’ятнику 18+ у центрі Одеси (фото, відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Скульптуру розмістили у міському саду Одеси Новина оновлена 25 листопада 2021, 16:35
Скульптуру розмістили у міському саду Одеси

У мережі розгорілася дискусія щодо ефектної роботи художниці Єви Ятт

У Міськсаду Одеси (дивись на карті нижче) у четвер, 25 листопада, з’явився незвичайний арт-об’єкт, задум якого — захист жінок від домашнього насильства під час пандемії коронавірусу. І хоча багато хто побачив у цій скульптурі дбайливі руки чи сім’ю, члени якої обіймають одне одного, більшість таки розглянули справжній об’єкт, втілений скульптором, — жіночий статевий орган.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, скульптура сучасної художниці Єви Ятт називається "Планета "Ковід", і її мета — звернути увагу на захист жінок. З цим завданням креативний майстер впоралася на всі 100%, оскільки одесити не проходять повз без фото з незвичайним арт-об’єктом і обговорюють його в мережі.

Багато хто обурений, мовляв, навіщо виставляти напоказ жіночі статеві органи в самому центрі Одеси, де чимало дітей.

Серед сотень коментарів — "Жіноча п***ка — це анатомія, і до мистецтва стосунку не має", "Іспанський сором", а також слова про те, що люди бачать лише "коронавірус зі статевими органами".

Інші ж аплодують художниці, яка справді досягла своєї мети: її роботу та захист жінок обговорюють.

Зазначимо, що Єва Ятт — сучасна художниця, яка нерідко у своїх роботах зображує найпотаємнішу частину жінок.

Єва Ятт – сучасна художниця, яка бачить красу кожної жінки
Єва Ятт – сучасна художниця, яка бачить красу кожної жінки
Міський сад, де встановили пам’ятник "Планета "Ковід"
Міський сад, де встановили пам’ятник "Планета "Ковід"

Нагадаємо, раніше у Дніпрі з пам’ятника Володимиру Леніну зробили пісуар.

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