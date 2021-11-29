Машини розбиті у мотлох: на трасі під Одесою потрійна аварія із загиблими та постраждалими (фото та відео 18+)

Точна причина ДТП поки невідома

Вдень 29 листопада на трасі "Одеса-Миколаїв" зіткнулися три автомобілі, внаслідок чого попередньо одна людина загинула, а також постраждалі.

Фото та відео з місця подій публікують місцеві канали, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що інцидент трапився неподалік населеного пункту Іваново менш ніж за 10 кілометрів від одеського селища Котовського.

Ось це місце на карті

Як видно, через інцидент пробка розтяглася приблизно на кілометр:

Судячи з фото та відео з місця важко щось сказати про причини аварії, проте кадри не для людей зі слабкими нервами, автомобілі сильно постраждали при зіткненні, і люди лежать прямо на асфальті в крові.

Обережно, на фото та відео лайка та кров!

Інцидент викликав велику пробку

Люди лежать прямо на асфальті

Три машини розбиті на мотлох

Як повідомляють очевидці, щонайменше одна людина загинула на місці через ДТП.

Варто зауважити, що в Іваново пройшли добрі дощі і, можливо, хтось із водіїв міг втратити керування на мокрому асфальті.

Як повідомляв "Телеграф", буквально днями на тій же трасі "Одеса-Миколаїв" зіткнулися відразу чотири фури, внаслідок чого одна людина загинула, і ще одна постраждала.