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У центрі Одеси двірник убив колегу ударом ножа в область паху: подробиці та фото

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Чоловік стік кров’ю до приїзду "швидкої" Новина оновлена 16 січня 2022, 11:15
Чоловік стік кров’ю до приїзду "швидкої"

Обставини конфлікту між чоловіками мають з’ясувати правоохоронці.

В Одесі конфлікт між двома місцевими двірниками закінчився різаниною і загибеллю одного з них. Чоловік стік кров’ю після удару ножем в область паху.

Про це у неділю, 16 січня, повідомляє Українська Служба Інформації.

Відомо, що конфлікт між двома чоловіками стався біля будинку на вулиці Базарній, 29. За попередньою інформацією, учасники конфлікту були у стані алкогольного сп’яніння та в якийсь момент почали сваритися. У ході конфлікту один з них ударив другого ножем у ногу в області паху.

Конфлікт між двірниками стався біля будинку на вулиці Базарній, що у центрі Одеси
Конфлікт між двірниками стався біля будинку на вулиці Базарній, що у центрі Одеси

На жаль, врятувати постраждалого не вдалося, оскільки він стік кров’ю ще до приїзду швидкої медичної допомоги. Медики лише констатували його смерть.

Додамо, що на офіційному сайті поліції Одеської області на момент виходу новини офіційного коментаря з цього приводу не було. Місцеві ЗМІ пишуть, що правоохоронці кваліфікували інцидент за ч. 1 ст. 115 кримінального кодексу України "навмисне вбивство".

У мережі також з’явилось фото потерпілого чоловіка. На кадрі видно закривавлену ногу, яку перев’язали білою пов’язкою у ділянці коліна, хоча ножове поранення знаходиться у ділянці паху.

Раніше "Телеграф" повідомляв про трагічну загибель 57-річної мешканки Одеської області, яка із сім’єю намагалася зійти на Говерлу, проте зірвалася в урвище.

Теги:
#Одеса #Вбивство #Двірник
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