Не встигли доставити до лікарні: в Одесі від коронавірусу померла 14-річна дівчинка

У коронавірусному зведенні, втім, зазначено, що в області смертей не було.

В Одесі 14-річна дівчинка померла від ускладнень COVID-19, доки її везли до лікарні.

Про це повідомляє Думська з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Напередодні дівчинка з Ізмаїла потрапила до місцевої лікарні з пневмонією та підозрою на коронавірусну інфекцію. Коли 15 січня її стан погіршився, лікарі вирішили доставити її до лікарні №3 в Одесі, проте вона померла до того як потрапила до відділення.

Нагадаємо, за даними МОЗ в Одеській області за попередню добу було виявлено 195 нових випадків інфікування. Примітно, що у цьому зведенні зазначено, що за добу 15 січня у регіоні не зафіксували смерті від COVID-19.

Загалом в області під час пандемії було виявлено понад 244 тисячі інфікувань коронавірусом. За цей період хвороба там забрала життя 5637 людей.

Варто зазначити, що станом на ранок 16 січня найбільша кількість нових випадків COVID-19 була виявлена в Івано-Франківській, Львівській та Харківській областях. При цьому Київ, який лідирував у цих зведеннях протягом кількох попередніх днів, опинився лише на п’ятому рядку списку.