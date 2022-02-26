Мінус "сушка": українські ППО збили над морем російський винищувач
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Українські зенітники відправили на дно моря російський винищувач
Увечері в суботу, 26 лютого, під час відбиття російського вторгнення в Україну в акваторії Чорного моря поблизу українсмьких берегів був збитий російський винищувач.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних Сил України на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.
"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський винищувач Су-30 СМ. ЛАСКАВО ПРОСИМО В ПЕКЛО!!!", — йдеться в опублікованому повідомленні.
Водночас речник громадського штабу Національного опору Сергій Братчук о 15:49 суботи опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відео, в якому повідомив, що в Одеському небі українські військові збили ворожий літак.
Поки неясно, йдеться про один і той же ворожий літак.
Раніше також повідомлялося, що в акваторії Чорного моря корабель Чорноморського флоту РФ збив свій військовий літак.
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