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Мінус "сушка": українські ППО збили над морем російський винищувач

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Російський Су-30СМ Новина оновлена 26 лютого 2022, 18:46
Російський Су-30СМ

Українські зенітники відправили на дно моря російський винищувач

Увечері в суботу, 26 лютого, під час відбиття російського вторгнення в Україну в акваторії Чорного моря поблизу українсмьких берегів був збитий російський винищувач.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних Сил України на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський винищувач Су-30 СМ. ЛАСКАВО ПРОСИМО В ПЕКЛО!!!", — йдеться в опублікованому повідомленні.

Водночас речник громадського штабу Національного опору Сергій Братчук о 15:49 суботи опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відео, в якому повідомив, що в Одеському небі українські військові збили ворожий літак.

Поки неясно, йдеться про один і той же ворожий літак.

Раніше також повідомлялося, що в акваторії Чорного моря корабель Чорноморського флоту РФ збив свій військовий літак.

Теги:
#Україна #Одеса #Росія #Чорне море #ППО #Війна #Винищувач
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