Мінус "сушка": українські ППО збили над морем російський винищувач

Українські зенітники відправили на дно моря російський винищувач

Увечері в суботу, 26 лютого, під час відбиття російського вторгнення в Україну в акваторії Чорного моря поблизу українсмьких берегів був збитий російський винищувач.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних Сил України на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський винищувач Су-30 СМ. ЛАСКАВО ПРОСИМО В ПЕКЛО!!!", — йдеться в опублікованому повідомленні.

Водночас речник громадського штабу Національного опору Сергій Братчук о 15:49 суботи опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відео, в якому повідомив, що в Одеському небі українські військові збили ворожий літак.

Поки неясно, йдеться про один і той же ворожий літак.

Раніше також повідомлялося, що в акваторії Чорного моря корабель Чорноморського флоту РФ збив свій військовий літак.